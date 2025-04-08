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NTV: ХДС/ХСС и СДПГ договорились о коалиции для создания нового кабмина ФРГ

NTV: ХДС/ХСС и СДПГ договорились о коалиции для создания нового кабмина ФРГ - 08.04.2025, ПРАЙМ

NTV: ХДС/ХСС и СДПГ договорились о коалиции для создания нового кабмина ФРГ

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) договорились о заключении коалиционного соглашения, что... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T21:41+0300

2025-04-08T21:41+0300

2025-04-08T21:56+0300

политика

германия

хдс/хсс

сдпг

коалиция

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МОСКВА, 8 апр ‐ ПРАЙМ. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) договорились о заключении коалиционного соглашения, что откроет путь для формирования нового правительства Германии, сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники, близкие к переговорщикам."Спустя пять недель после федеральных выборов ХДС/ХСС и СДПГ договорились о коалиционном соглашении", - пишет NTV. Сообщается, что сторонам еще предстоит обсудить ряд мелкий деталей.ХДС/ХСС и СДПГ планируют объявить о результатах коалиционных переговоров в среду, 9 апреля, в 12.00 по местному времени (13.00 мск).Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

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германия, хдс/хсс, сдпг, коалиция