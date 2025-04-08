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Сенатор Чижов рассказал о "практически ежедневных" контактах РФ и США - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Сенатор Чижов рассказал о "практически ежедневных" контактах РФ и США
Сенатор Чижов рассказал о "практически ежедневных" контактах РФ и США - 08.04.2025, ПРАЙМ
Сенатор Чижов рассказал о "практически ежедневных" контактах РФ и США
Контакты между Россией и США могут идти на разных уровнях и в разных форматах "практически ежедневно, без перерыва", полагает сенатор, экс-постпред России при... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T14:18+0300
2025-04-08T14:18+0300
политика
владимир чижов
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Контакты между Россией и США могут идти на разных уровнях и в разных форматах "практически ежедневно, без перерыва", полагает сенатор, экс-постпред России при ЕС Владимир Чижов. Следующие российско-американские контакты пройдут по линии министерства иностранных дел России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, на каком уровне будут проходить переговоры 10 апреля в Стамбуле. "Могу предположить, что контакты российско-американские на разных уровнях и в разных форматах, они проходят практически ежедневно, без перерыва", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил, что ранее в США приехал новый российский посол Александр Дарчиев. "И через него, и по другим каналам, в том числе дипломатическим в первую очередь, а также, возможно, теперь и по линии бизнеса эти каналы будут развиваться все активнее. Будем надеяться, что в итоге это количество перейдёт в качество, и наши отношения вернутся к нормальному уровню, который был до принятия американскими администрациями, во множественном числе, соответствующих антироссийских мер", - отметил сенатор. По мнению законодателя, сами контакты Москвы и Вашингтона – это позитивная динамика. "Потому что, наконец, те, кто принимают решения в Вашингтоне, стали не просто слушать, но и слышать доводы российской стороны и понимать, что без учёта законных интересов России ничего не добиться, в том числе и на украинском треке", - заключил Чижов. -0-
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владимир чижов, рф, сша, контакты
Политика, Владимир Чижов, РФ, США, контакты
14:18 08.04.2025
 
Сенатор Чижов рассказал о "практически ежедневных" контактах РФ и США

Чижов: контакты РФ и США могут идти в разных форматах "практически ежедневно"

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета федерации РФ
Заседание Совета федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Контакты между Россией и США могут идти на разных уровнях и в разных форматах "практически ежедневно, без перерыва", полагает сенатор, экс-постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Следующие российско-американские контакты пройдут по линии министерства иностранных дел России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, на каком уровне будут проходить переговоры 10 апреля в Стамбуле.
"Могу предположить, что контакты российско-американские на разных уровнях и в разных форматах, они проходят практически ежедневно, без перерыва", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
Он напомнил, что ранее в США приехал новый российский посол Александр Дарчиев.
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"И через него, и по другим каналам, в том числе дипломатическим в первую очередь, а также, возможно, теперь и по линии бизнеса эти каналы будут развиваться все активнее. Будем надеяться, что в итоге это количество перейдёт в качество, и наши отношения вернутся к нормальному уровню, который был до принятия американскими администрациями, во множественном числе, соответствующих антироссийских мер", - отметил сенатор.
По мнению законодателя, сами контакты Москвы и Вашингтона – это позитивная динамика.
"Потому что, наконец, те, кто принимают решения в Вашингтоне, стали не просто слушать, но и слышать доводы российской стороны и понимать, что без учёта законных интересов России ничего не добиться, в том числе и на украинском треке", - заключил Чижов. -0-
 
ПолитикаВладимир ЧижовРФСШАконтакты
 
 
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