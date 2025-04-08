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Huawei уволила двух сотрудников из-за скандала в Европарламенте, пишут СМИ - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Huawei уволила двух сотрудников из-за скандала в Европарламенте, пишут СМИ
Huawei уволила двух сотрудников из-за скандала в Европарламенте, пишут СМИ - 08.04.2025, ПРАЙМ
Huawei уволила двух сотрудников из-за скандала в Европарламенте, пишут СМИ
Китайская технологическая компания Huawei уволила двух сотрудников и отстранила от работы еще одного в связи со скандалом с лоббированием интересов Huawei в... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T14:29+0300
2025-04-08T14:29+0300
политика
huawei
увольнение
коррупция
европарламент
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Китайская технологическая компания Huawei уволила двух сотрудников и отстранила от работы еще одного в связи со скандалом с лоббированием интересов Huawei в Европарламенте, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя компании. "Huawei уволила двух сотрудников и отстранила от работы еще одного в связи с их предполагаемой связью с коррупцией, расследование которой проводится в отношении китайского технологического гиганта и Европейского парламента", - говорится в сообщении издания. Решение об увольнении сотрудников вступило в силу 1 апреля, об отстранении сотрудника от работы - 2 апреля. Личности и должности сотрудников при этом не раскрываются, отмечает издание. Ранее издание Soir сообщало, что прокуратура Бельгии проводит новое масштабное расследование возможных случаев коррупции среди евродепутатов спустя два года после коррупционного скандала, связанного с чемпионатом мира по футболу в Катаре. По данным издания, правоохранители задержали несколько лоббистов, "работающих в интересах китайского телекоммуникационного гиганта Huawei", подозреваемых в том, что они могли "коррумпировать действующих или бывших европейских депутатов для обеспечения благоприятной политики в отношении компании в Европе". Обыски были проведены по 21 адресу в Бельгии и Португалии. По сообщению Soir, речь идет о подарках евродепутатам в виде мобильных телефонов Huawei, билетах на футбольные матчи и банковских переводах в несколько тысяч евро. Согласно утвержденным правилам, евродепутаты должны декларировать любой подарок, если его стоимость превышает 150 евро.
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huawei, увольнение, коррупция, европарламент
Политика, Huawei, увольнение, коррупция, Европарламент
14:29 08.04.2025
 
Huawei уволила двух сотрудников из-за скандала в Европарламенте, пишут СМИ

Politico: Huawei уволила двух сотрудников из-за коррупционного скандала в ЕП

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомпания Huawei
Компания Huawei - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Китайская технологическая компания Huawei уволила двух сотрудников и отстранила от работы еще одного в связи со скандалом с лоббированием интересов Huawei в Европарламенте, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя компании.
"Huawei уволила двух сотрудников и отстранила от работы еще одного в связи с их предполагаемой связью с коррупцией, расследование которой проводится в отношении китайского технологического гиганта и Европейского парламента", - говорится в сообщении издания.
Решение об увольнении сотрудников вступило в силу 1 апреля, об отстранении сотрудника от работы - 2 апреля. Личности и должности сотрудников при этом не раскрываются, отмечает издание.
Ранее издание Soir сообщало, что прокуратура Бельгии проводит новое масштабное расследование возможных случаев коррупции среди евродепутатов спустя два года после коррупционного скандала, связанного с чемпионатом мира по футболу в Катаре. По данным издания, правоохранители задержали несколько лоббистов, "работающих в интересах китайского телекоммуникационного гиганта Huawei", подозреваемых в том, что они могли "коррумпировать действующих или бывших европейских депутатов для обеспечения благоприятной политики в отношении компании в Европе". Обыски были проведены по 21 адресу в Бельгии и Португалии.
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По сообщению Soir, речь идет о подарках евродепутатам в виде мобильных телефонов Huawei, билетах на футбольные матчи и банковских переводах в несколько тысяч евро. Согласно утвержденным правилам, евродепутаты должны декларировать любой подарок, если его стоимость превышает 150 евро.
 
ПолитикаHuaweiувольнениекоррупцияЕвропарламент
 
 
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