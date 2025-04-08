https://1prime.ru/20250408/kredity-856463303.html

ЦБ оценил число россиян, оформивших самозапрет на кредиты

ЦБ оценил число россиян, оформивших самозапрет на кредиты - 08.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ оценил число россиян, оформивших самозапрет на кредиты

Уже почти 9 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты, это произошло чуть более, чем за месяц, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании фракции... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T09:55+0300

2025-04-08T09:55+0300

2025-04-08T10:06+0300

банк россии

финансы

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Уже почти 9 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты, это произошло чуть более, чем за месяц, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании фракции КПРФ.Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.После оформления заявления информация будет автоматически перенаправлена во все бюро кредитных историй. Если банк при установленном самозапрете все же оформит на вас кредит, то не сможет требовать исполнения обязательств по такому договору."Уже заработал механизм самозапрета на кредиты. Спасибо большое, что поддержали этот закон. И оформлено сейчас самозапретов почти 9 миллионов: 8 миллионов 700 тысяч самозапретов граждане оформили. Это за период очень маленький - чуть больше, чем месяц", - сказала глава ЦБ.

https://1prime.ru/20250318/samozapret-855891331.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, эльвира набиуллина