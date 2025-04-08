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ЦБ оценил число россиян, оформивших самозапрет на кредиты
ЦБ оценил число россиян, оформивших самозапрет на кредиты - 08.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ оценил число россиян, оформивших самозапрет на кредиты
Уже почти 9 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты, это произошло чуть более, чем за месяц, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании фракции... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T09:55+0300
2025-04-08T09:55+0300
2025-04-08T10:06+0300
банк россии
финансы
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Уже почти 9 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты, это произошло чуть более, чем за месяц, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании фракции КПРФ.Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.После оформления заявления информация будет автоматически перенаправлена во все бюро кредитных историй. Если банк при установленном самозапрете все же оформит на вас кредит, то не сможет требовать исполнения обязательств по такому договору."Уже заработал механизм самозапрета на кредиты. Спасибо большое, что поддержали этот закон. И оформлено сейчас самозапретов почти 9 миллионов: 8 миллионов 700 тысяч самозапретов граждане оформили. Это за период очень маленький - чуть больше, чем месяц", - сказала глава ЦБ.
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финансы, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, Эльвира Набиуллина
ЦБ оценил число россиян, оформивших самозапрет на кредиты
Набиуллина: самозапрет на кредиты в России оформили почти 9 миллионов человек
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Уже почти 9 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты, это произошло чуть более, чем за месяц, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании фракции КПРФ.
Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.
После оформления заявления информация будет автоматически перенаправлена во все бюро кредитных историй. Если банк при установленном самозапрете все же оформит на вас кредит, то не сможет требовать исполнения обязательств по такому договору.
"Уже заработал механизм самозапрета на кредиты. Спасибо большое, что поддержали этот закон. И оформлено сейчас самозапретов почти 9 миллионов: 8 миллионов 700 тысяч самозапретов граждане оформили. Это за период очень маленький - чуть больше, чем месяц", - сказала глава ЦБ.
Обсуждается возможность снятия самозапрета на кредиты при визите в банк