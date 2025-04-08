https://1prime.ru/20250408/lemons-856484700.html
Турция решила не вводить запрет на экспорт лимонов
Турция решила не вводить запрет на экспорт лимонов - 08.04.2025, ПРАЙМ
Турция решила не вводить запрет на экспорт лимонов
Турецкие власти решили отказаться от планов ввести запрет на экспорт лимонов после встречи с экспортерами и фермерами, сообщил во вторник министр торговли Омер... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T17:51+0300
2025-04-08T17:51+0300
2025-04-08T17:51+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
стамбул
турция
рф
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83208/57/832085735_0:92:3317:1957_1920x0_80_0_0_e9f40d971fbe1d00440946d17982b478.jpg
СТАМБУЛ, 8 апр - ПРАЙМ. Турецкие власти решили отказаться от планов ввести запрет на экспорт лимонов после встречи с экспортерами и фермерами, сообщил во вторник министр торговли Омер Болат. Турецкий минторг сообщал в понедельник о планах приостановить со вторника экспорт лимонов из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса. Министр Болат провел во вторник встречу с рядом депутатов, фермерами из восьми районов страны, экспортерами, представители торговых и сельскохозяйственных палат. В ходе встречи обсуждались требования и ожидания экспортеров и фермеров, а также дорожная карта на предстоящий период с целью принятия мер для обеспечения баланса спроса и предложения. "На встрече мы согласились с участниками обсуждения, что для обеспечения доступа граждан к продукции по разумной цене не будут разрешены спекуляции, будут поддерживаться стабильные цены... в этой связи временный запрет на экспорт лимонов снят", - сообщил Болат в соцсети X. Министр отметил, что власти продолжат следить за ценами на лимоны на внутреннем рынке и защищать интересы как потребителей, так и фермеров и экспортеров. Турция в прошлом году поставила в Россию больше половины закупаемых ею лимонов и лаймов: доля республики в общем импорте этих цитрусовых в РФ превысила показатели ЮАР и Аргентины вместе взятые, выяснило ранее РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.
https://1prime.ru/20250408/poshliny-856458258.html
стамбул
турция
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83208/57/832085735_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_84f93d40c3f56875c1dd5a391e18a4d3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, стамбул, турция, рф, оон
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, Стамбул, ТУРЦИЯ, РФ, ООН
Турция решила не вводить запрет на экспорт лимонов
Турция решила не запрещать экспорт лимонов после обсуждения с фермерами
СТАМБУЛ, 8 апр - ПРАЙМ. Турецкие власти решили отказаться от планов ввести запрет на экспорт лимонов после встречи с экспортерами и фермерами, сообщил во вторник министр торговли Омер Болат.
Турецкий минторг сообщал в понедельник о планах приостановить со вторника экспорт лимонов из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса.
Министр Болат провел во вторник встречу с рядом депутатов, фермерами из восьми районов страны, экспортерами, представители торговых и сельскохозяйственных палат.
В ходе встречи обсуждались требования и ожидания экспортеров и фермеров, а также дорожная карта на предстоящий период с целью принятия мер для обеспечения баланса спроса и предложения.
"На встрече мы согласились с участниками обсуждения, что для обеспечения доступа граждан к продукции по разумной цене не будут разрешены спекуляции, будут поддерживаться стабильные цены... в этой связи временный запрет на экспорт лимонов снят", - сообщил Болат в соцсети X.
Министр отметил, что власти продолжат следить за ценами на лимоны на внутреннем рынке и защищать интересы как потребителей, так и фермеров и экспортеров.
Турция в прошлом году поставила в Россию больше половины закупаемых ею лимонов и лаймов: доля республики в общем импорте этих цитрусовых в РФ превысила показатели ЮАР и Аргентины вместе взятые, выяснило ранее РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.
Эксперт: новые пошлины США приведут Турцию в "нелегкое положение"