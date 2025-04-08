https://1prime.ru/20250408/lemons-856484700.html

Турция решила не вводить запрет на экспорт лимонов

Турция решила не вводить запрет на экспорт лимонов - 08.04.2025, ПРАЙМ

Турция решила не вводить запрет на экспорт лимонов

Турецкие власти решили отказаться от планов ввести запрет на экспорт лимонов после встречи с экспортерами и фермерами, сообщил во вторник министр торговли Омер... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T17:51+0300

2025-04-08T17:51+0300

2025-04-08T17:51+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

стамбул

турция

рф

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/83208/57/832085735_0:92:3317:1957_1920x0_80_0_0_e9f40d971fbe1d00440946d17982b478.jpg

СТАМБУЛ, 8 апр - ПРАЙМ. Турецкие власти решили отказаться от планов ввести запрет на экспорт лимонов после встречи с экспортерами и фермерами, сообщил во вторник министр торговли Омер Болат. Турецкий минторг сообщал в понедельник о планах приостановить со вторника экспорт лимонов из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса. Министр Болат провел во вторник встречу с рядом депутатов, фермерами из восьми районов страны, экспортерами, представители торговых и сельскохозяйственных палат. В ходе встречи обсуждались требования и ожидания экспортеров и фермеров, а также дорожная карта на предстоящий период с целью принятия мер для обеспечения баланса спроса и предложения. "На встрече мы согласились с участниками обсуждения, что для обеспечения доступа граждан к продукции по разумной цене не будут разрешены спекуляции, будут поддерживаться стабильные цены... в этой связи временный запрет на экспорт лимонов снят", - сообщил Болат в соцсети X. Министр отметил, что власти продолжат следить за ценами на лимоны на внутреннем рынке и защищать интересы как потребителей, так и фермеров и экспортеров. Турция в прошлом году поставила в Россию больше половины закупаемых ею лимонов и лаймов: доля республики в общем импорте этих цитрусовых в РФ превысила показатели ЮАР и Аргентины вместе взятые, выяснило ранее РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.

https://1prime.ru/20250408/poshliny-856458258.html

стамбул

турция

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, стамбул, турция, рф, оон