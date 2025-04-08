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Турция решила не вводить запрет на экспорт лимонов - 08.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Турция решила не вводить запрет на экспорт лимонов
Турция решила не вводить запрет на экспорт лимонов - 08.04.2025, ПРАЙМ
Турция решила не вводить запрет на экспорт лимонов
Турецкие власти решили отказаться от планов ввести запрет на экспорт лимонов после встречи с экспортерами и фермерами, сообщил во вторник министр торговли Омер... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T17:51+0300
2025-04-08T17:51+0300
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СТАМБУЛ, 8 апр - ПРАЙМ. Турецкие власти решили отказаться от планов ввести запрет на экспорт лимонов после встречи с экспортерами и фермерами, сообщил во вторник министр торговли Омер Болат. Турецкий минторг сообщал в понедельник о планах приостановить со вторника экспорт лимонов из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса. Министр Болат провел во вторник встречу с рядом депутатов, фермерами из восьми районов страны, экспортерами, представители торговых и сельскохозяйственных палат. В ходе встречи обсуждались требования и ожидания экспортеров и фермеров, а также дорожная карта на предстоящий период с целью принятия мер для обеспечения баланса спроса и предложения. "На встрече мы согласились с участниками обсуждения, что для обеспечения доступа граждан к продукции по разумной цене не будут разрешены спекуляции, будут поддерживаться стабильные цены... в этой связи временный запрет на экспорт лимонов снят", - сообщил Болат в соцсети X. Министр отметил, что власти продолжат следить за ценами на лимоны на внутреннем рынке и защищать интересы как потребителей, так и фермеров и экспортеров. Турция в прошлом году поставила в Россию больше половины закупаемых ею лимонов и лаймов: доля республики в общем импорте этих цитрусовых в РФ превысила показатели ЮАР и Аргентины вместе взятые, выяснило ранее РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.
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бизнес, мировая экономика, стамбул, турция, рф, оон
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, Стамбул, ТУРЦИЯ, РФ, ООН
17:51 08.04.2025
 
Турция решила не вводить запрет на экспорт лимонов

Турция решила не запрещать экспорт лимонов после обсуждения с фермерами

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛимоны
Лимоны - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СТАМБУЛ, 8 апр - ПРАЙМ. Турецкие власти решили отказаться от планов ввести запрет на экспорт лимонов после встречи с экспортерами и фермерами, сообщил во вторник министр торговли Омер Болат.
Турецкий минторг сообщал в понедельник о планах приостановить со вторника экспорт лимонов из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса.
Министр Болат провел во вторник встречу с рядом депутатов, фермерами из восьми районов страны, экспортерами, представители торговых и сельскохозяйственных палат.
В ходе встречи обсуждались требования и ожидания экспортеров и фермеров, а также дорожная карта на предстоящий период с целью принятия мер для обеспечения баланса спроса и предложения.
"На встрече мы согласились с участниками обсуждения, что для обеспечения доступа граждан к продукции по разумной цене не будут разрешены спекуляции, будут поддерживаться стабильные цены... в этой связи временный запрет на экспорт лимонов снят", - сообщил Болат в соцсети X.
Министр отметил, что власти продолжат следить за ценами на лимоны на внутреннем рынке и защищать интересы как потребителей, так и фермеров и экспортеров.
Турция в прошлом году поставила в Россию больше половины закупаемых ею лимонов и лаймов: доля республики в общем импорте этих цитрусовых в РФ превысила показатели ЮАР и Аргентины вместе взятые, выяснило ранее РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.
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