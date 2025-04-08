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Правительство абсорбирует ликвидность банков на 53 миллиарда рублей

Правительство абсорбирует ликвидность банков на 53 миллиарда рублей - 08.04.2025, ПРАЙМ

Правительство абсорбирует ликвидность банков на 53 миллиарда рублей

Банк России ожидает, что правительство за период с 9 по 15 апреля абсорбирует ликвидность банковского сектора на 53 миллиарда рублей, следует из прогноза,... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T11:08+0300

2025-04-08T11:08+0300

2025-04-08T11:08+0300

банк россии

финансы

правительство

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 9 по 15 апреля абсорбирует ликвидность банковского сектора на 53 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, со 2 по 8 апреля, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность банкам на 108 миллиардов рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 737 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 98 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 485 миллиардов рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 100 миллиардов рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

https://1prime.ru/20250408/gosduma-856462161.html

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финансы, правительство