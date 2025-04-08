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"Втайне от французов". На Макрона обрушились из-за одного решения - 08.04.2025, ПРАЙМ
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"Втайне от французов". На Макрона обрушились из-за одного решения
"Втайне от французов". На Макрона обрушились из-за одного решения - 08.04.2025, ПРАЙМ
"Втайне от французов". На Макрона обрушились из-за одного решения
Президент Франции Эммануэль Макрон втайне от французов приближает войну, заявил во вторник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T11:02+0300
2025-04-08T11:03+0300
политика
общество
франция
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ес
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ПАРИЖ, 8 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон втайне от французов приближает войну, заявил во вторник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя слова Владимира Зеленского об отправке европейских военных на Украину. Ранее Зеленский выразил надежду, что Франция и Британия будут среди первых, кто отправит свой контингент на Украину. При этом он не стал уточнять детали по их размещению. "Макрон и ЕС движутся за спинами французов к войне", - написал Филиппо в соцсети X. Политик также сыронизировал над тем, что Зеленский делает заявления о перемещении французских войск на Украину и что он, вероятно, осведомлен об этом лучше самих французов. "Это (Зеленский - ред.) наш новый министр обороны? Вы думаете, это нормально?", - добавил Филиппо. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
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общество , франция, эммануэль макрон, ес
Политика, Общество , ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, ЕС
11:02 08.04.2025 (обновлено: 11:03 08.04.2025)
 
"Втайне от французов". На Макрона обрушились из-за одного решения

Филиппо: Макрон приближает войну без ведома французов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 8 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон втайне от французов приближает войну, заявил во вторник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя слова Владимира Зеленского об отправке европейских военных на Украину.
Ранее Зеленский выразил надежду, что Франция и Британия будут среди первых, кто отправит свой контингент на Украину. При этом он не стал уточнять детали по их размещению.
"Макрон и ЕС движутся за спинами французов к войне", - написал Филиппо в соцсети X.
Политик также сыронизировал над тем, что Зеленский делает заявления о перемещении французских войск на Украину и что он, вероятно, осведомлен об этом лучше самих французов.
"Это (Зеленский - ред.) наш новый министр обороны? Вы думаете, это нормально?", - добавил Филиппо.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
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