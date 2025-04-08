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Мали поддержала введение русского языка в качестве рабочего
Мали поддержала введение русского языка в качестве рабочего - 08.04.2025, ПРАЙМ
Мали поддержала введение русского языка в качестве рабочего
Мали поддерживает введение русского языка в качестве рабочего для усиления сотрудничества, углубления взаимопонимания и укрепления общих ценностей между Россией | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T05:31+0300
2025-04-08T05:31+0300
2025-04-08T05:31+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Мали поддерживает введение русского языка в качестве рабочего для усиления сотрудничества, углубления взаимопонимания и укрепления общих ценностей между Россией и Альянсом государств Сахеля (АГС), заявил РИА Новости Абдулай Диоп, министр иностранных дел Республики Мали.
"Мы поддерживаем все усилия, направленные на освоение других языков. Например, русский язык в качестве рабочего также будет способствовать развитию отношений между Россией и нашими странами и углублению взаимопонимания. Мы искренне приветствуем и поощряем такие инициативы", - заявил глава МИД Мали РИА Новости.
"Если это помогает укреплять взаимопонимание, расширять торговые и культурные связи между нашими странами, то это позволит как российскому народу, так и народам АГС разделять общие ценности и совместно трудиться во имя установления мира во всём мире", - подытожил дипломат.
В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.
В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.
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общество , мировая экономика, нигер, нигер, буркина-фасо
Экономика, Общество , Мировая экономика, Нигер, НИГЕР, БУРКИНА-ФАСО
Мали поддержала введение русского языка в качестве рабочего
МИД Мали поддержал введение русского языка в качестве рабочего
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Мали поддерживает введение русского языка в качестве рабочего для усиления сотрудничества, углубления взаимопонимания и укрепления общих ценностей между Россией и Альянсом государств Сахеля (АГС), заявил РИА Новости Абдулай Диоп, министр иностранных дел Республики Мали.
"Мы поддерживаем все усилия, направленные на освоение других языков. Например, русский язык в качестве рабочего также будет способствовать развитию отношений между Россией и нашими странами и углублению взаимопонимания. Мы искренне приветствуем и поощряем такие инициативы", - заявил глава МИД Мали РИА Новости.
"Если это помогает укреплять взаимопонимание, расширять торговые и культурные связи между нашими странами, то это позволит как российскому народу, так и народам АГС разделять общие ценности и совместно трудиться во имя установления мира во всём мире", - подытожил дипломат.
В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.
В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.