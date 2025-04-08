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СМИ: Маск лично обращался к Трампу с просьбой пересмотреть пошлины - 08.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Маск лично обращался к Трампу с просьбой пересмотреть пошлины
СМИ: Маск лично обращался к Трампу с просьбой пересмотреть пошлины - 08.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: Маск лично обращался к Трампу с просьбой пересмотреть пошлины
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск лично обращался к американскому президенту Дональду Трампу с просьбой пересмотреть новые... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T06:35+0300
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дональд трамп
washington post
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск лично обращался к американскому президенту Дональду Трампу с просьбой пересмотреть новые пошлины Штатов на импорт из ряда стран, сообщает газета Washington Post со ссылкой на два источника. "На выходных, когда Илон Маск разразился потоком сообщений в соцсетях с критикой в адрес одного из ведущих советников Белого дома (советника президента США по торговле Питера Наварро - ред.) за агрессивный план пошлин Дональда Трампа, он... лично обратился к Трампу. Попытка... пока не принесла успеха: Трамп в понедельник угрожал добавить новые 50-процентнные пошлины на импорт из Китая", - сообщает газета. Трамп в понедельник пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, а с другими странами немедленно начнутся переговоры. В прошлое воскресенье Маск заявил о своей поддержке созданию зоны свободной торговли с ЕС, несмотря на ранее введенные президентом Трампом торговые пошлины против союза. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин в 6-7 триллионов долларов.
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мировая экономика, сша, москва, китай, дональд трамп, washington post, ес
Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, КИТАЙ, Дональд Трамп, Washington Post, ЕС
06:35 08.04.2025
 
СМИ: Маск лично обращался к Трампу с просьбой пересмотреть пошлины

WP: Маск лично просил Трампа пересмотреть новые пошлины на импорт из ряда стран

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск лично обращался к американскому президенту Дональду Трампу с просьбой пересмотреть новые пошлины Штатов на импорт из ряда стран, сообщает газета Washington Post со ссылкой на два источника.
"На выходных, когда Илон Маск разразился потоком сообщений в соцсетях с критикой в адрес одного из ведущих советников Белого дома (советника президента США по торговле Питера Наварро - ред.) за агрессивный план пошлин Дональда Трампа, он... лично обратился к Трампу. Попытка... пока не принесла успеха: Трамп в понедельник угрожал добавить новые 50-процентнные пошлины на импорт из Китая", - сообщает газета.
Трамп в понедельник пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, а с другими странами немедленно начнутся переговоры.
В прошлое воскресенье Маск заявил о своей поддержке созданию зоны свободной торговли с ЕС, несмотря на ранее введенные президентом Трампом торговые пошлины против союза.
Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин в 6-7 триллионов долларов.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАМОСКВАКИТАЙДональд ТрампWashington PostЕС
 
 
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