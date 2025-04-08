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Маск унизил советника Трампа по торговле

Маск унизил советника Трампа по торговле - 08.04.2025, ПРАЙМ

Маск унизил советника Трампа по торговле

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) миллиардер Илон Маск назвал советника президента США по торговле и производству Питера Наварро... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T17:42+0300

2025-04-08T17:42+0300

2025-04-08T17:42+0300

происшествия

илон маск

советники

дональд трамп

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) миллиардер Илон Маск назвал советника президента США по торговле и производству Питера Наварро идиотом в ответ на его заявление о том, что компания Маска Tesla закупает значительную часть комплектующих для электромобилей за границей. Маск отреагировал на публикацию с видео, где Наварро заявляет, что глава DOGE является не производителем, а сборщиком электромобилей. По словам советника президента, многие батареи для производимых на заводе Tesla в Техасе машин закуплены в Японии и КНР, а электроника - на Тайване. Наварро при этом подчеркнул, что цель США - производство комплектующих для автомобилей на собственной территории. "Наварро просто идиот. То, что он говорит, - абсолютная неправда", - написал Маск на своей странице в соцсети X. Через некоторое время Маск опубликовал еще один пост, где оскорбительно назвал Наварро "Питером Ретаррдо" (от английского retarded - умственно отсталый). Ранее газета Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что Маск лично обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть новые пошлины США на импорт из ряда стран. В прошлое воскресенье Маск заявил о поддержке создания зоны свободной торговли с ЕС, несмотря на ранее введенные Трампом торговые пошлины против союза. Трамп в прошлую среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.

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илон маск, советники, дональд трамп