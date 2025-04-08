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На юге Иркутской области запретили майнинг

На юге Иркутской области запретили майнинг - 08.04.2025, ПРАЙМ

На юге Иркутской области запретили майнинг

Запрет майнинга введен на 29 территориях на юге Приангарья до 15 марта 2031 года постановлением правительства РФ, сообщает губернатор Иркутской области Игорь... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T17:27+0300

2025-04-08T17:27+0300

2025-04-08T17:39+0300

экономика

майнинг

правительство рф

запрет

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ИРКУТСК, 8 апр - ПРАЙМ. Запрет майнинга введен на 29 территориях на юге Приангарья до 15 марта 2031 года постановлением правительства РФ, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о полном запрете майнинговой деятельности на юге Иркутской области. Ранее добыча криптовалюты была запрещена лишь в осенне-зимний период. Это решение вызвано непрогнозируемым ростом энергопотребления и дефицитом энергомощностей. "С этой инициативой мы не раз обращались в правительство РФ. И нас услышали. Запрет действует с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что запрет будет действовать на 29 территориях на юге Приангарья, включая Иркутск, Ангарск, Иркутский район. Временный запрет, который действовал с января по март 2025 года, снизил нагрузку на энергосистему региона и позволил временно высвободить 320 МВт мощности, что эквивалентно 146 миллиардам рублей затрат на строительство новых генерирующих объектов по итогам проведенного коммерческого отбора мощности. "Постановление правительства РФ – очередной важный шаг для решения проблемы энергодефицита в области", - добавил Кобзев.

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майнинг, правительство рф, запрет