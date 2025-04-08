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На юге Иркутской области запретили майнинг - 08.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250408/mayning-856483985.html
На юге Иркутской области запретили майнинг
На юге Иркутской области запретили майнинг - 08.04.2025, ПРАЙМ
На юге Иркутской области запретили майнинг
Запрет майнинга введен на 29 территориях на юге Приангарья до 15 марта 2031 года постановлением правительства РФ, сообщает губернатор Иркутской области Игорь... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T17:27+0300
2025-04-08T17:39+0300
экономика
майнинг
правительство рф
запрет
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ИРКУТСК, 8 апр - ПРАЙМ. Запрет майнинга введен на 29 территориях на юге Приангарья до 15 марта 2031 года постановлением правительства РФ, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о полном запрете майнинговой деятельности на юге Иркутской области. Ранее добыча криптовалюты была запрещена лишь в осенне-зимний период. Это решение вызвано непрогнозируемым ростом энергопотребления и дефицитом энергомощностей. "С этой инициативой мы не раз обращались в правительство РФ. И нас услышали. Запрет действует с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что запрет будет действовать на 29 территориях на юге Приангарья, включая Иркутск, Ангарск, Иркутский район. Временный запрет, который действовал с января по март 2025 года, снизил нагрузку на энергосистему региона и позволил временно высвободить 320 МВт мощности, что эквивалентно 146 миллиардам рублей затрат на строительство новых генерирующих объектов по итогам проведенного коммерческого отбора мощности. "Постановление правительства РФ – очередной важный шаг для решения проблемы энергодефицита в области", - добавил Кобзев.
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майнинг, правительство рф, запрет
Экономика, майнинг, Правительство РФ, запрет
17:27 08.04.2025 (обновлено: 17:39 08.04.2025)
 
На юге Иркутской области запретили майнинг

Правительство РФ: майнинг на юге Приангарья запрещен до марта 2031 года

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк" Сувенирные монеты с логотипами криптовалют
 Сувенирные монеты с логотипами криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ИРКУТСК, 8 апр - ПРАЙМ. Запрет майнинга введен на 29 территориях на юге Приангарья до 15 марта 2031 года постановлением правительства РФ, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о полном запрете майнинговой деятельности на юге Иркутской области. Ранее добыча криптовалюты была запрещена лишь в осенне-зимний период. Это решение вызвано непрогнозируемым ростом энергопотребления и дефицитом энергомощностей.
"С этой инициативой мы не раз обращались в правительство РФ. И нас услышали. Запрет действует с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что запрет будет действовать на 29 территориях на юге Приангарья, включая Иркутск, Ангарск, Иркутский район. Временный запрет, который действовал с января по март 2025 года, снизил нагрузку на энергосистему региона и позволил временно высвободить 320 МВт мощности, что эквивалентно 146 миллиардам рублей затрат на строительство новых генерирующих объектов по итогам проведенного коммерческого отбора мощности.
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"Постановление правительства РФ – очередной важный шаг для решения проблемы энергодефицита в области", - добавил Кобзев.
 
ЭкономикамайнингПравительство РФзапрет
 
 
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