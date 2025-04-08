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Стоимость меди растет после трехдневного снижения

Стоимость меди растет после трехдневного снижения - 08.04.2025, ПРАЙМ

Стоимость меди растет после трехдневного снижения

Цена на медь во вторник увеличивается после снижения три предыдущие торговые сессии подряд, свидетельствуют данные бирж. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T08:43+0300

2025-04-08T08:43+0300

2025-04-08T08:43+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Цена на медь во вторник увеличивается после снижения три предыдущие торговые сессии подряд, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 8.23 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 3,68%, до 4,34 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Предыдущие три торговые сессии стоимость снижалась, суммарно медь подешевела почти на 15%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,55%, до 8 732 долларов, стоимость алюминия - на 0,34%, до 2 370,5 доллара, цена на цинк - на 1,6%, до 2 614,5 доллара. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Трамп при этом пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер. Такие события вызвали беспокойство по поводу перспектив мировой экономики и торговли, что сдержало мировые фондовые рынки, а также сырье, в том числе нефть и медь. В то же время в понедельник появились неоднозначные новости, после которых последовала коррекция на рынках. В СМИ появились сообщения со ссылкой на якобы заявление директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассетта в интервью телеканалу CNBC о том, что Трамп рассматривает возможность объявления 90-дневной паузы в применении новых импортных пошлин. Однако пресс-служба Белого дома опровергла эти публикации.

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рынки, торги, сша, китай, москва, дональд трамп, comex, госсовет, cnbc