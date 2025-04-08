https://1prime.ru/20250408/merts-856484424.html

Опрос показал, насколько хорошо немцы относятся к Мерцу

Опрос показал, насколько хорошо немцы относятся к Мерцу - 08.04.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, насколько хорошо немцы относятся к Мерцу

Большинство немцев считают, что лидер победившего на парламентских выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T17:40+0300

2025-04-08T17:40+0300

2025-04-08T17:41+0300

политика

германия

опрос

фридрих мерц

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Большинство немцев считают, что лидер победившего на парламентских выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц не подходит на роль будущего канцлера, свидетельствуют данные опроса института Forsa для телеканалов NTV и RTL. По данным опроса, 60% респондентов высказали мнение, что Мерц не подходит для должность будущего канцлера ФРГ, противоположного мнения придерживаются лишь 32%. Еще в начале марта 40% опрошенных полагали, что Мерц будет хорошим канцлером. На востоке Германии 63% опрошенных высказали мнение, что Мерц не подходит на роль канцлера, иначе считают всего 19%. На западе Германии 34% считают, что Мерц станет хорошим канцлером, не согласны с таким утверждением 59%. Походящим на пост канцлера Мерца считают только избиратели ХДС/ХСС на февральских выборах (69%) и сторонники блока (79%), но даже среди них есть те, кто считает, что Мерц плохо справится с этой работой (28% и 18% соответственно). Большинство сторонников других партий считают, что Мерц не подходит для этой должности. Среди сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ) 69% считают, что Мерц не справится с ролью канцлера, среди сторонников партии "Зеленые" - 71%, среди сторонников "Левых" - 85%, среди сторонников "Альтернативы для Германии" (АдГ) - 84%. Опрос проводился 4 и 7 апреля. В нем принял участие 1001 человек. Статистическая погрешность не превышает трех процентных пунктов. По данным последнего опроса института Forsa, рейтинг ХДС/ХСС составляет 25%, "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет на втором месте с 24%, на третьем месте СДПГ с 15%, "Зеленые" набирают 12%, "Левые" - 10%. Остальные партии имеют уровень поддержки ниже 5% - минимального порога для попадания в парламент страны. Опрос проводился с 1 по 7 апреля. В нем принял участие 2501 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пунктов. В настоящее время ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры о формировании правящей коалиции. Глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц 23 февраля выразил намерение сформировать новое правительство к Пасхе, которую в этом году будут отмечать 20 апреля. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6%. Второе место на выборах заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

https://1prime.ru/20250402/gaz-856320379.html

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германия, опрос, фридрих мерц