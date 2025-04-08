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МИД Японии сохранил формулировку о незаконной оккупации Россией Курил

МИД Японии сохранил формулировку о незаконной оккупации Россией Курил - 08.04.2025, ПРАЙМ

МИД Японии сохранил формулировку о незаконной оккупации Россией Курил

МИД Японии в своем докладе за 2025 год "Синяя книга" по дипломатии сохранил формулировку о "незаконной оккупации Россией северных территорий", как Токио именует | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T05:37+0300

2025-04-08T05:37+0300

2025-04-08T05:37+0300

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ТОКИО, 8 апр - ПРАЙМ. МИД Японии в своем докладе за 2025 год "Синяя книга" по дипломатии сохранил формулировку о "незаконной оккупации Россией северных территорий", как Токио именует южные острова Курильской гряды, но вновь подчеркнул нацеленность на разрешение территориального вопроса и заключения мирного договора. "Самым большим неразрешенным вопросом в японо-российских отношениях является проблема северных территорий. Северные территории являются неотъемлемой и суверенной территорией Японии, но в настоящее время незаконно оккупированы Россией", - говорится в ежегодном докладе. Данная формулировка вернулась в "Синюю книгу" по дипломатии в 2023 году. В документе, при этом, отмечается, что правительство Японии "последовательно настаивает на переговорах, исходя из нацеленности на разрешение вопроса принадлежности северных территорий и заключения мирного договора". МИД Японии также считает "важным поддерживать связь с гражданским обществом" РФ, в частности, проводя программы стажировок и обучая японскому языку". Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году - ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова выстраивать отношения с Японией и на следующие 5 лет, и на следующие 50 лет, и призвал японскую сторону сделать выводы и возвращаться. Российский президент заявил о том, что Россия ничего плохого Японии не делала, это Токио ввел санкции против РФ и определил ее как одну из угроз своей безопасности. Путин добавил, что Россия не угрожает Японии. По его словам, РФ не будет препятствовать возвращению сотрудничества с Японией, в России любят японскую культуру и кухню. Он отметил также, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики. По словам Путина, Россия не ухудшала отношения с Японией, а вела переговоры, пыталась найти ответ на сложный вопрос по мирному договору.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , мировая экономика, япония, рф, токио, владимир путин, мид