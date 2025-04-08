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В МИД Мали заявили о совместной борьбе с Россией
В МИД Мали заявили о совместной борьбе с Россией - 08.04.2025, ПРАЙМ
В МИД Мали заявили о совместной борьбе с Россией
Альянс государств Сахеля (АГС) и РФ ведут совместную борьбу в борьбе с империализмом, неоколониализмом, подчинением и эксплуатацией институтов прав человека,... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T06:23+0300
2025-04-08T06:23+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Альянс государств Сахеля (АГС) и РФ ведут совместную борьбу в борьбе с империализмом, неоколониализмом, подчинением и эксплуатацией институтов прав человека, заявил РИА Новости министр иностранных дел Республики Мали Абдулай Диоп.
"Наши страны работают на международном уровне, чтобы их голос был услышан, чтобы вместе бороться против империализма, неоколониализма, подчинения наших стран, эксплуатации институтов прав человека, а также ряда других вопросов, за которые мы сражаемся, включая отказ от вмешательства во внутренние дела государств. Таким образом, на международной арене у нас есть принципы и ценности, которые мы разделяем", - заявил глава МИД Мали.
В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.
В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.
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россия, мировая экономика, мали, нигер, нигер, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, МАЛИ, Нигер, НИГЕР, МИД
В МИД Мали заявили о совместной борьбе с Россией
Глава МИД Мали Диоп: АГС и Россия ведут совместную борьбу против империализма
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Альянс государств Сахеля (АГС) и РФ ведут совместную борьбу в борьбе с империализмом, неоколониализмом, подчинением и эксплуатацией институтов прав человека, заявил РИА Новости министр иностранных дел Республики Мали Абдулай Диоп.
"Наши страны работают на международном уровне, чтобы их голос был услышан, чтобы вместе бороться против империализма, неоколониализма, подчинения наших стран, эксплуатации институтов прав человека, а также ряда других вопросов, за которые мы сражаемся, включая отказ от вмешательства во внутренние дела государств. Таким образом, на международной арене у нас есть принципы и ценности, которые мы разделяем", - заявил глава МИД Мали.
В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.
В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.