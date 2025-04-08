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МИД Мали объяснил выход стран Сахеля из МФ колониальным наследием - 08.04.2025, ПРАЙМ
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МИД Мали объяснил выход стран Сахеля из МФ колониальным наследием
МИД Мали объяснил выход стран Сахеля из МФ колониальным наследием - 08.04.2025, ПРАЙМ
МИД Мали объяснил выход стран Сахеля из МФ колониальным наследием
Выход стран Сахеля из Международной организации франкофонии (МОФ) был продиктован тем, что французский язык в этих странах является частью колониального... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T07:20+0300
2025-04-08T07:20+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Выход стран Сахеля из Международной организации франкофонии (МОФ) был продиктован тем, что французский язык в этих странах является частью колониального наследия, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. "Наши страны, приняв решение о выходе из этой организации, решили не разорвать связь со странами, разделяющими французский язык, а выйти из организации, находящейся под влиянием конкретной страны, пропагандирующей этот язык. Наши страны не ставят перед собой цель увековечить это колониальное наследие", - заявил Диоп. В марте государства-члены АГС (Альянс государств Сахеля, включающий Мали, Нигер и Буркина-Фасо) объявили о своем выходе из Международной организации франкофонии (МОФ), сославшись на применение организацией "избирательных санкций" в отношении трех стран после преобразований, свидетелями которых они стали в последние годы. "Мы осуждаем тот факт, что внутри организации существует политика двойных стандартов: когда сталкиваешься с одними и теми же ситуациями в одних и тех же странах, отношение различается в зависимости от того, мирные или напряженные у страны отношения с Францией. Я считаю, что это неприемлемо. Мы не можем состоять в организации, мы не можем платить взносы, и в определенных ситуациях к нашим трем странам относятся отлично от других", - заявил Диоп. МОФ была создана в 1970 году в Ниамее (Нигер) под названием Агентство культурного и технического сотрудничества. В 1998 году организация получила свое нынешнее название. Главная задача МОФ - содействие развитию разнопланового сотрудничества между полностью или частично франкоязычными государствами. Организация объединяет 56 членов, представляющих различные государства или части государств мира, а также 19 наблюдателей, в числе которых Украина и страны Балтии. Министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетили Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова в рамках первых в своем роде консультаций между Альянсом государств Сахеля и Россией. Как заявил РИА Новости глава МИД Мали, стороны договорились проводить консультации в регулярном формате, по крайней мере, один раз в год, и следующая встреча состоится в одной из стран Сахеля.
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россия, мировая экономика, мали, нигер, нигер, сергей лавров, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, МАЛИ, Нигер, НИГЕР, Сергей Лавров, МИД
07:20 08.04.2025
 
МИД Мали объяснил выход стран Сахеля из МФ колониальным наследием

Глава МИД Мали Диоп: выход стран Сахеля из МФ был продиктован колониальным наследием

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Выход стран Сахеля из Международной организации франкофонии (МОФ) был продиктован тем, что французский язык в этих странах является частью колониального наследия, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп.
"Наши страны, приняв решение о выходе из этой организации, решили не разорвать связь со странами, разделяющими французский язык, а выйти из организации, находящейся под влиянием конкретной страны, пропагандирующей этот язык. Наши страны не ставят перед собой цель увековечить это колониальное наследие", - заявил Диоп.
В марте государства-члены АГС (Альянс государств Сахеля, включающий Мали, Нигер и Буркина-Фасо) объявили о своем выходе из Международной организации франкофонии (МОФ), сославшись на применение организацией "избирательных санкций" в отношении трех стран после преобразований, свидетелями которых они стали в последние годы.
"Мы осуждаем тот факт, что внутри организации существует политика двойных стандартов: когда сталкиваешься с одними и теми же ситуациями в одних и тех же странах, отношение различается в зависимости от того, мирные или напряженные у страны отношения с Францией. Я считаю, что это неприемлемо. Мы не можем состоять в организации, мы не можем платить взносы, и в определенных ситуациях к нашим трем странам относятся отлично от других", - заявил Диоп.
МОФ была создана в 1970 году в Ниамее (Нигер) под названием Агентство культурного и технического сотрудничества. В 1998 году организация получила свое нынешнее название. Главная задача МОФ - содействие развитию разнопланового сотрудничества между полностью или частично франкоязычными государствами. Организация объединяет 56 членов, представляющих различные государства или части государств мира, а также 19 наблюдателей, в числе которых Украина и страны Балтии.
Министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетили Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова в рамках первых в своем роде консультаций между Альянсом государств Сахеля и Россией. Как заявил РИА Новости глава МИД Мали, стороны договорились проводить консультации в регулярном формате, по крайней мере, один раз в год, и следующая встреча состоится в одной из стран Сахеля.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаМАЛИНигерНИГЕРСергей ЛавровМИД
 
 
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