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Минфин сообщил о снижении нефтегазовых доходов бюджета России - 08.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250408/minfin-856467549.html
Минфин сообщил о снижении нефтегазовых доходов бюджета России
Минфин сообщил о снижении нефтегазовых доходов бюджета России - 08.04.2025, ПРАЙМ
Минфин сообщил о снижении нефтегазовых доходов бюджета России
Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе-марте снизились на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,642 триллиона рублей, а... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T11:41+0300
2025-04-08T11:41+0300
экономика
минфин
россия
бюджет
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе-марте снизились на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,642 триллиона рублей, а ненефтегазовые - выросли на 10,6%, до 6,408 триллиона; нефтегазовые доходы были выше базового уровня, но есть риски их снижения далее из-за ослабления ценовой конъюнктуры, сообщает Минфин России. "Нефтегазовые доходы составили 2 642 миллиарда рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 9,8% г/г) преимущественно вследствие единовременного поступления доплаты по НДПИ на нефть в феврале 2024 года, а также снижения средней цены на нефть", - сообщается в материалах на сайте министерства. "Поступление нефтегазовых доходов в первом квартале текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры", - отметили в Минфине. Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, подчеркнули в Минфине. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 6 408 миллиарда рублей (+10,6% г/г), несколько превысив плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, в первом квартале составил 9,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года", - также говорится в материалах. В целом траектория поступления ненефтегазовых доходов в первом квартале текущего года наряду с более высоким уровнем налоговой базы прошлого года формируют предпосылки для значимого превышения динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, комментируют в Минфине.
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минфин, россия, бюджет
Экономика, Минфин, РОССИЯ, бюджет
11:41 08.04.2025
 
Минфин сообщил о снижении нефтегазовых доходов бюджета России

Минфин: нефтегазовые доходы бюджета в январе-марте снизились на 9,8%

минфин
минфин
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе-марте снизились на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,642 триллиона рублей, а ненефтегазовые - выросли на 10,6%, до 6,408 триллиона; нефтегазовые доходы были выше базового уровня, но есть риски их снижения далее из-за ослабления ценовой конъюнктуры, сообщает Минфин России.
"Нефтегазовые доходы составили 2 642 миллиарда рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 9,8% г/г) преимущественно вследствие единовременного поступления доплаты по НДПИ на нефть в феврале 2024 года, а также снижения средней цены на нефть", - сообщается в материалах на сайте министерства.
"Поступление нефтегазовых доходов в первом квартале текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры", - отметили в Минфине.
Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, подчеркнули в Минфине.
"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 6 408 миллиарда рублей (+10,6% г/г), несколько превысив плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, в первом квартале составил 9,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года", - также говорится в материалах.
В целом траектория поступления ненефтегазовых доходов в первом квартале текущего года наряду с более высоким уровнем налоговой базы прошлого года формируют предпосылки для значимого превышения динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, комментируют в Минфине.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
Минфин оценил рост ненефтегазовых дополнительных доходов бюджета России
1 апреля, 15:31
 
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