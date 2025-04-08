https://1prime.ru/20250408/minfin-856467716.html

Минфин оценил дефицит бюджета России в январе-марте

Минфин оценил дефицит бюджета России в январе-марте - 08.04.2025, ПРАЙМ

Минфин оценил дефицит бюджета России в январе-марте

Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января-марта 2025 года, по предварительной оценке, составил 2,173 триллиона рублей, или 1% ВВП, что обусловлено... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T11:42+0300

2025-04-08T11:42+0300

2025-04-08T11:42+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января-марта 2025 года, по предварительной оценке, составил 2,173 триллиона рублей, или 1% ВВП, что обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года, при этом в марте федеральный бюджет сложился с профицитом, следует из сообщения на сайте Минфина России. "По итогам первого квартала 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 2 173 млрд рублей, что на 1 878 млрд рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Это главным образом обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года и не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом. При этом в марте текущего года федеральный бюджет сложился с профицитом", - говорится в материалах на сайте министерства. "По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в первом квартале 2025 года составил 9 050 млрд рублей, что на 3,8% выше объема поступления доходов в первом квартале 2024 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+11% г/г), так и бюджетной системы в целом (+11% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - сообщило ведомство. "По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам первого квартала 2025 года составил 11 224 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 24,5% г/г. Динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась в феврале-марте (+9,1% г/г) после ускоренного финансирования расходов в январе 2025 года (+64,1% г/г), связанного с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам", - говорится в материалах. Динамика поступления доходов и финансирования расходов в первом квартале 2025 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете, подчеркнули в Минфине. Как отметили в ведомстве, в целом в 2025 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в случае их формирования в течение года (в соответствии с нормами "бюджетного правила"). "При этом отдельные расходы текущего года профинансированы за счет авансового перечисления дополнительных ненефтегазовых доходов, сформированных в конце 2024 года. Это будет обеспечивать повышенную гибкость управления структурой предельных бюджетных ассигнований в текущем году, в том числе в свете возможного увеличения обязательств федерального бюджета, зависящих от значения ключевой ставки, вследствие повышения Банком России ее прогнозной траектории в 2025 году", - указывает Минфин.

https://1prime.ru/20250408/minfin-856467549.html

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финансы, минфин, россия