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Минобороны подало иск на 115 миллионов рублей к компании "Ангстрем"

Минобороны подало иск на 115 миллионов рублей к компании "Ангстрем" - 08.04.2025, ПРАЙМ

Минобороны подало иск на 115 миллионов рублей к компании "Ангстрем"

Минобороны России подало иск на сумму свыше 115 миллионов рублей к компании "Ангстрем", которая занимается разработкой программного обеспечения для военных и... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T03:46+0300

2025-04-08T03:46+0300

2025-04-08T03:46+0300

технологии

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Минобороны России подало иск на сумму свыше 115 миллионов рублей к компании "Ангстрем", которая занимается разработкой программного обеспечения для военных и специальных нужд, следует из заявления арбитражного суда Москвы. "Рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления Министерство обороны Российской Федерации (ОГРН: 1037700255284) к АО "НПО "Ангстрем" (ОГРН: 1117746142502) о взыскании 115 220 238, 33 рублей... Принять исковое заявление к производству", - говорится в документе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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