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Минобороны подало иск на 115 миллионов рублей к компании "Ангстрем"
Минобороны подало иск на 115 миллионов рублей к компании "Ангстрем" - 08.04.2025, ПРАЙМ
Минобороны подало иск на 115 миллионов рублей к компании "Ангстрем"
Минобороны России подало иск на сумму свыше 115 миллионов рублей к компании "Ангстрем", которая занимается разработкой программного обеспечения для военных и... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T03:46+0300
2025-04-08T03:46+0300
2025-04-08T03:46+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Минобороны России подало иск на сумму свыше 115 миллионов рублей к компании "Ангстрем", которая занимается разработкой программного обеспечения для военных и специальных нужд, следует из заявления арбитражного суда Москвы.
"Рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления Министерство обороны Российской Федерации (ОГРН: 1037700255284) к АО "НПО "Ангстрем" (ОГРН: 1117746142502) о взыскании 115 220 238, 33 рублей... Принять исковое заявление к производству", - говорится в документе.
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Минобороны подало иск на 115 миллионов рублей к компании "Ангстрем"
Минобороны подало иск к компании "Ангстрем" на 115 миллионов рублей