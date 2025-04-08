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В Самарской области запустили проект извлечения редкоземельных металлов
В Самарской области запустили проект извлечения редкоземельных металлов - 08.04.2025, ПРАЙМ
В Самарской области запустили проект извлечения редкоземельных металлов
Проект извлечения редкоземельных металлов из электронного лома запущен в Самарской области, планируется масштабировать производство до не менее чем 170 тонн в... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T13:35+0300
2025-04-08T13:35+0300
2025-04-08T13:35+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Проект извлечения редкоземельных металлов из электронного лома запущен в Самарской области, планируется масштабировать производство до не менее чем 170 тонн в год, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. "В Самарской области запустили инновационный проект по извлечению редкоземельных металлов из электронного лома. Новый опытно-промышленный участок по извлечению редкоземельных металлов из отходов производства магнитов и переработанного электронного лома запустила компания ООО "Промышленные технологии рециклинга металлов" … В планах компании – масштабирование производства и создание комплекса, который будет способен извлекать не менее 170 тонн редкоземельных металлов в год", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект направлен на обеспечение предприятий радиоэлектронной промышленности необходимыми ресурсами, полученными из экологически чистых источников. Разработанная российскими учеными технология извлечения редкоземельных металлов - уникальна, не имеет аналогов на мировом уровне и защищена патентами, подчеркивают в министерстве. На данный момент удается извлекать более 95% ценных металлов, цель - увеличить этот показатель до 99,5% к концу текущего квартала, следует из сообщения. "Технология, разработанная самарскими специалистами, способна существенно снизить зависимость отечественной промышленности от импорта редкоземельных металлов… Это решение открывает дополнительные возможности для устойчивого роста высокотехнологичных отраслей, способствуя диверсификации производственного потенциала и укреплению конкурентных позиций на глобальном рынке", – привела пресс-служба слова заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Шпака. В будущем планируется организовать центр, специализирующийся на восстановлении материалов для электроники, что поможет укрепить позиции России в сфере высокотехнологичного производства и обеспечат устойчивое развитие отрасли, добавляют в релизе.
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промышленность, россия, самарская область, минпромторг
Промышленность, РОССИЯ, Самарская область, Минпромторг
В Самарской области запустили проект извлечения редкоземельных металлов
Минпромторг: в Самарской области запущен проект извлечения редкоземельных металлов
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Проект извлечения редкоземельных металлов из электронного лома запущен в Самарской области, планируется масштабировать производство до не менее чем 170 тонн в год, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
"В Самарской области запустили инновационный проект по извлечению редкоземельных металлов из электронного лома. Новый опытно-промышленный участок по извлечению редкоземельных металлов из отходов производства магнитов и переработанного электронного лома запустила компания ООО "Промышленные технологии рециклинга металлов" … В планах компании – масштабирование производства и создание комплекса, который будет способен извлекать не менее 170 тонн редкоземельных металлов в год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект направлен на обеспечение предприятий радиоэлектронной промышленности необходимыми ресурсами, полученными из экологически чистых источников. Разработанная российскими учеными технология извлечения редкоземельных металлов - уникальна, не имеет аналогов на мировом уровне и защищена патентами, подчеркивают в министерстве. На данный момент удается извлекать более 95% ценных металлов, цель - увеличить этот показатель до 99,5% к концу текущего квартала, следует из сообщения.
"Технология, разработанная самарскими специалистами, способна существенно снизить зависимость отечественной промышленности от импорта редкоземельных металлов… Это решение открывает дополнительные возможности для устойчивого роста высокотехнологичных отраслей, способствуя диверсификации производственного потенциала и укреплению конкурентных позиций на глобальном рынке", – привела пресс-служба слова заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Шпака.
В будущем планируется организовать центр, специализирующийся на восстановлении материалов для электроники, что поможет укрепить позиции России в сфере высокотехнологичного производства и обеспечат устойчивое развитие отрасли, добавляют в релизе.
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