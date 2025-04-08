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Стройотрасль России находится в очень сложном положении, заявил Минстрой - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Стройотрасль России находится в очень сложном положении, заявил Минстрой
Стройотрасль России находится в очень сложном положении, заявил Минстрой - 08.04.2025, ПРАЙМ
Стройотрасль России находится в очень сложном положении, заявил Минстрой
СОЧИ, 8 апр - РИА Недвижимость Строительная отрасль России давно не находилась в таком сложном положении, как сегодня, заявил на Всероссийском жилищном... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T11:26+0300
2025-04-08T11:26+0300
недвижимость
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СОЧИ, 8 апр - РИА Недвижимость Строительная отрасль России давно не находилась в таком сложном положении, как сегодня, заявил на Всероссийском жилищном конгрессе замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. Он отметил, что на 1 марта уровень запуска новых жилых проектов в стране упал относительно прошлого года на 26%, и это самый низкий показатель с 2021 года. "Так сложно отрасли не было давно", - сказал Стасишин.
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недвижимость
Недвижимость
11:26 08.04.2025
 
Стройотрасль России находится в очень сложном положении, заявил Минстрой

Стасишин: стройотрасль России находится в очень сложном положении

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительство ЖК "Южная Битца" в Подмосковье
Строительство ЖК Южная Битца в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СОЧИ, 8 апр - РИА Недвижимость Строительная отрасль России давно не находилась в таком сложном положении, как сегодня, заявил на Всероссийском жилищном конгрессе замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
Он отметил, что на 1 марта уровень запуска новых жилых проектов в стране упал относительно прошлого года на 26%, и это самый низкий показатель с 2021 года.
"Так сложно отрасли не было давно", - сказал Стасишин.
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