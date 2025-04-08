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Минстрой обеспокоен отказом банков выдавать семейную ипотеку на новостройки
Минстрой обеспокоен отказом банков выдавать семейную ипотеку на новостройки - 08.04.2025, ПРАЙМ
Минстрой обеспокоен отказом банков выдавать семейную ипотеку на новостройки
Минстрой России обеспокоен тем, что банки не заинтересованы в предоставлении семейной ипотеки на уже сданные новостройки, сообщил на Всероссийском жилищном... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T12:31+0300
2025-04-08T12:31+0300
2025-04-08T12:31+0300
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никита стасишин
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СОЧИ, 8 апр - ПРАЙМ. Минстрой России обеспокоен тем, что банки не заинтересованы в предоставлении семейной ипотеки на уже сданные новостройки, сообщил на Всероссийском жилищном конгрессе замглавы ведомства Никита Стасишин. "До нас доходит очень тревожная информация о том, что до момента ввода домов и раскрытия эскроу-счетов банки заинтересованы в выдаче семейной ипотеки. А когда речь идет о договоре купли-продажи, хотя на них тоже распространяется семейная ипотека, то кратно ухудшаются условия для выдачи", - сказал он. Как пояснил Стасишин, это связано с тем, что банки не хотят выдавать семейную ипотеку на дома, по которым уже нет проектного финансирования, поскольку в таких ситуациях кредитная организация "не зарабатывает столько, сколько могла бы".
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недвижимость, банки, бизнес, сочи, никита стасишин
Экономика, Недвижимость, Банки, Бизнес, СОЧИ, Никита Стасишин
Минстрой обеспокоен отказом банков выдавать семейную ипотеку на новостройки
Минстрой: банки не хотят выдавать семейную ипотеку на уже сданные новостройки
СОЧИ, 8 апр - ПРАЙМ. Минстрой России обеспокоен тем, что банки не заинтересованы в предоставлении семейной ипотеки на уже сданные новостройки, сообщил на Всероссийском жилищном конгрессе замглавы ведомства Никита Стасишин.
"До нас доходит очень тревожная информация о том, что до момента ввода домов и раскрытия эскроу-счетов банки заинтересованы в выдаче семейной ипотеки. А когда речь идет о договоре купли-продажи, хотя на них тоже распространяется семейная ипотека, то кратно ухудшаются условия для выдачи", - сказал он.
Как пояснил Стасишин, это связано с тем, что банки не хотят выдавать семейную ипотеку на дома, по которым уже нет проектного финансирования, поскольку в таких ситуациях кредитная организация "не зарабатывает столько, сколько могла бы".
Стройотрасль России находится в очень сложном положении, заявил Минстрой