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Минстрой обеспокоен отказом банков выдавать семейную ипотеку на новостройки - 08.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250408/minstroy-856469671.html
Минстрой обеспокоен отказом банков выдавать семейную ипотеку на новостройки
Минстрой обеспокоен отказом банков выдавать семейную ипотеку на новостройки - 08.04.2025, ПРАЙМ
Минстрой обеспокоен отказом банков выдавать семейную ипотеку на новостройки
Минстрой России обеспокоен тем, что банки не заинтересованы в предоставлении семейной ипотеки на уже сданные новостройки, сообщил на Всероссийском жилищном... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T12:31+0300
2025-04-08T12:31+0300
экономика
недвижимость
банки
бизнес
сочи
никита стасишин
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СОЧИ, 8 апр - ПРАЙМ. Минстрой России обеспокоен тем, что банки не заинтересованы в предоставлении семейной ипотеки на уже сданные новостройки, сообщил на Всероссийском жилищном конгрессе замглавы ведомства Никита Стасишин. "До нас доходит очень тревожная информация о том, что до момента ввода домов и раскрытия эскроу-счетов банки заинтересованы в выдаче семейной ипотеки. А когда речь идет о договоре купли-продажи, хотя на них тоже распространяется семейная ипотека, то кратно ухудшаются условия для выдачи", - сказал он. Как пояснил Стасишин, это связано с тем, что банки не хотят выдавать семейную ипотеку на дома, по которым уже нет проектного финансирования, поскольку в таких ситуациях кредитная организация "не зарабатывает столько, сколько могла бы".
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недвижимость, банки, бизнес, сочи, никита стасишин
Экономика, Недвижимость, Банки, Бизнес, СОЧИ, Никита Стасишин
12:31 08.04.2025
 
Минстрой обеспокоен отказом банков выдавать семейную ипотеку на новостройки

Минстрой: банки не хотят выдавать семейную ипотеку на уже сданные новостройки

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СОЧИ, 8 апр - ПРАЙМ. Минстрой России обеспокоен тем, что банки не заинтересованы в предоставлении семейной ипотеки на уже сданные новостройки, сообщил на Всероссийском жилищном конгрессе замглавы ведомства Никита Стасишин.
"До нас доходит очень тревожная информация о том, что до момента ввода домов и раскрытия эскроу-счетов банки заинтересованы в выдаче семейной ипотеки. А когда речь идет о договоре купли-продажи, хотя на них тоже распространяется семейная ипотека, то кратно ухудшаются условия для выдачи", - сказал он.
Как пояснил Стасишин, это связано с тем, что банки не хотят выдавать семейную ипотеку на дома, по которым уже нет проектного финансирования, поскольку в таких ситуациях кредитная организация "не зарабатывает столько, сколько могла бы".
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