https://1prime.ru/20250408/minstroy-856469671.html

Минстрой обеспокоен отказом банков выдавать семейную ипотеку на новостройки

Минстрой обеспокоен отказом банков выдавать семейную ипотеку на новостройки - 08.04.2025, ПРАЙМ

Минстрой обеспокоен отказом банков выдавать семейную ипотеку на новостройки

Минстрой России обеспокоен тем, что банки не заинтересованы в предоставлении семейной ипотеки на уже сданные новостройки, сообщил на Всероссийском жилищном... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T12:31+0300

2025-04-08T12:31+0300

2025-04-08T12:31+0300

экономика

недвижимость

банки

бизнес

сочи

никита стасишин

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СОЧИ, 8 апр - ПРАЙМ. Минстрой России обеспокоен тем, что банки не заинтересованы в предоставлении семейной ипотеки на уже сданные новостройки, сообщил на Всероссийском жилищном конгрессе замглавы ведомства Никита Стасишин. "До нас доходит очень тревожная информация о том, что до момента ввода домов и раскрытия эскроу-счетов банки заинтересованы в выдаче семейной ипотеки. А когда речь идет о договоре купли-продажи, хотя на них тоже распространяется семейная ипотека, то кратно ухудшаются условия для выдачи", - сказал он. Как пояснил Стасишин, это связано с тем, что банки не хотят выдавать семейную ипотеку на дома, по которым уже нет проектного финансирования, поскольку в таких ситуациях кредитная организация "не зарабатывает столько, сколько могла бы".

https://1prime.ru/20250408/minstroy-856467023.html

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недвижимость, банки, бизнес, сочи, никита стасишин