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Мишустин отметил рост спроса на электроэнергию в России
Мишустин отметил рост спроса на электроэнергию в России - 08.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил рост спроса на электроэнергию в России
Спрос на электроэнергию в России в последние 5 лет растет опережающими темпами, при этом меняется сама структура энергопотребления, сказал премьер-министр РФ... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T15:43+0300
2025-04-08T15:43+0300
2025-04-08T15:43+0300
энергетика
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Спрос на электроэнергию в России в последние 5 лет растет опережающими темпами, при этом меняется сама структура энергопотребления, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии "Развитие электроэнергетики". "Спрос на электричество в России за последние 5 лет растет опережающими темпами, особенно в восточных и южных субъектах. Существенно меняется и сама структура его потребления: с одной стороны, активно внедряются новые технологии, которые снижают энергозатраты на единицу выпускаемой продукции в целом; а с другой, расширяются энергоемкие секторы, такие как электротранспорт, центры обработки данных, также использование искусственного интеллекта, продолжается электрификация промышленных и бытовых устройств", - сказал он. Также премьер-министр отметил, что "сейчас цена киловатт-часа в России – одна из самых низких в мире". "Наша задача – сохранить это важное преимущество для граждан и бизнеса", - подчеркнул он.
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россия, москва, рф, михаил мишустин
Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин отметил рост спроса на электроэнергию в России
Мишустин: спрос на электроэнергию в России растет опережающими темпами
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Спрос на электроэнергию в России в последние 5 лет растет опережающими темпами, при этом меняется сама структура энергопотребления, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии "Развитие электроэнергетики".
"Спрос на электричество в России за последние 5 лет растет опережающими темпами, особенно в восточных и южных субъектах. Существенно меняется и сама структура его потребления: с одной стороны, активно внедряются новые технологии, которые снижают энергозатраты на единицу выпускаемой продукции в целом; а с другой, расширяются энергоемкие секторы, такие как электротранспорт, центры обработки данных, также использование искусственного интеллекта, продолжается электрификация промышленных и бытовых устройств", - сказал он.
Также премьер-министр отметил, что "сейчас цена киловатт-часа в России – одна из самых низких в мире". "Наша задача – сохранить это важное преимущество для граждан и бизнеса", - подчеркнул он.
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