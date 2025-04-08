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"Молдовагазу" угрожает лишение лицензии, предупредил регулятор - 08.04.2025, ПРАЙМ
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"Молдовагазу" угрожает лишение лицензии, предупредил регулятор
"Молдовагазу" угрожает лишение лицензии, предупредил регулятор - 08.04.2025, ПРАЙМ
"Молдовагазу" угрожает лишение лицензии, предупредил регулятор
Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) намерено отозвать лицензию у компании "Молдовагаз" в случае, если предприятие не завершит | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T17:18+0300
2025-04-08T17:19+0300
происшествия
молдовагаз
нарэ
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КИШИНЕВ, 8 апр - ПРАЙМ. Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) намерено отозвать лицензию у компании "Молдовагаз" в случае, если предприятие не завершит процедуру отделения от дочерней компании "Молдоватрансгаз" до 31 июля, сообщает пресс-служба регулятора. В 2023 году газотранспортная система (ГТС) Молдавии была передана в управление румынской компании Vestmoldtransgaz (25% акций владеет Европейский банк реконструкции и развития) на пять лет в рамках обязательств страны по третьему энергетическому пакету Евросоюза. ГТС принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу", крупнейшим акционером которого является "Газпром" с 50% акций. "Если АО "Молдовагаз" не завершит процедуру разделения в условиях, предусмотренных в ст. 28 Закона о природном газе до 31 июля 2025 года НАРЭ отзовет лицензию АО "Молдовагаз", выданную на деятельность по поставке природного газа, и назначит другого лицензиата, который будет обязан поставлять природный газ потребителям по регулируемым ценам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАРЭ. Поясняется, что в решении от 23 августа 2024 года национальное агентство по регулированию в энергетике предварительно сертифицировало оператора Vestmoldtransgaz, установив жесткие условия, в том числе функциональное и юридическое разделение транспортных сетей АО "Молдовагаз" и ООО "Молдоватрансгаз" от других видов деятельности в газовом секторе до 30 сентября 2026 года. "Впоследствии российская компания "Газпром" в одностороннем порядке прекратила поставки природного газа в Республику Молдова. В связи с этим министерство энергетики пересмотрело некоторые выводы из ранее высказанного заключения относительно безопасности поставок природного газа потребителям на левом берегу Днестра (Приднестровье – ред.). На основании этих событий и рекомендаций Секретариата Энергетического сообщества НАРЭ изменило срок выполнения условий по разделению владельцев сетей передачи (АО "Молдовагаз" и ООО "Молдоватрансгаз") до 31 июля 2025 года", - поясняется в сообщении. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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молдовагаз, нарэ
Происшествия, Молдовагаз, НАРЭ
17:18 08.04.2025 (обновлено: 17:19 08.04.2025)
 
"Молдовагазу" угрожает лишение лицензии, предупредил регулятор

НАРЭ: "Молдовагаз" лишится лицензии, если не отделится от "Молдоватрансгаза"

© Sputnik / Mihai CarausМолдовагаз
Молдовагаз - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
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КИШИНЕВ, 8 апр - ПРАЙМ. Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) намерено отозвать лицензию у компании "Молдовагаз" в случае, если предприятие не завершит процедуру отделения от дочерней компании "Молдоватрансгаз" до 31 июля, сообщает пресс-служба регулятора.
В 2023 году газотранспортная система (ГТС) Молдавии была передана в управление румынской компании Vestmoldtransgaz (25% акций владеет Европейский банк реконструкции и развития) на пять лет в рамках обязательств страны по третьему энергетическому пакету Евросоюза. ГТС принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу", крупнейшим акционером которого является "Газпром" с 50% акций.
"Если АО "Молдовагаз" не завершит процедуру разделения в условиях, предусмотренных в ст. 28 Закона о природном газе до 31 июля 2025 года НАРЭ отзовет лицензию АО "Молдовагаз", выданную на деятельность по поставке природного газа, и назначит другого лицензиата, который будет обязан поставлять природный газ потребителям по регулируемым ценам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАРЭ.
Поясняется, что в решении от 23 августа 2024 года национальное агентство по регулированию в энергетике предварительно сертифицировало оператора Vestmoldtransgaz, установив жесткие условия, в том числе функциональное и юридическое разделение транспортных сетей АО "Молдовагаз" и ООО "Молдоватрансгаз" от других видов деятельности в газовом секторе до 30 сентября 2026 года.
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"Впоследствии российская компания "Газпром" в одностороннем порядке прекратила поставки природного газа в Республику Молдова. В связи с этим министерство энергетики пересмотрело некоторые выводы из ранее высказанного заключения относительно безопасности поставок природного газа потребителям на левом берегу Днестра (Приднестровье – ред.). На основании этих событий и рекомендаций Секретариата Энергетического сообщества НАРЭ изменило срок выполнения условий по разделению владельцев сетей передачи (АО "Молдовагаз" и ООО "Молдоватрансгаз") до 31 июля 2025 года", - поясняется в сообщении.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
 
ПроисшествияМолдовагазНАРЭ
 
 
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