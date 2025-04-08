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Офис Макрона покрывал мошенничество Nestle, говорится в отчете парламента - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Офис Макрона покрывал мошенничество Nestle, говорится в отчете парламента
Офис Макрона покрывал мошенничество Nestle, говорится в отчете парламента - 08.04.2025, ПРАЙМ
Офис Макрона покрывал мошенничество Nestle, говорится в отчете парламента
Офис президента Франции покрывал мошенничество компании Nestle, связанное с незаконной обработкой производимой во Франции минеральной воды, "открывая перед... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T21:22+0300
2025-04-08T21:23+0300
мошенничество
офис
франция
мошенничество
nestle
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ПАРИЖ, 8 апр - ПРАЙМ. Офис президента Франции покрывал мошенничество компании Nestle, связанное с незаконной обработкой производимой во Франции минеральной воды, "открывая перед компанией двери министерств", следует из отчета парламентской комиссии, занимающейся данным расследованием. "Елисейский дворец открыл двери министерств для Nestlé Waters, хотя по меньшей мере с 2022 года знал, что группа несколько лет мошенничала при производстве своих минеральных вод Perrier и Hépar", - заявил докладчик комиссии сената Франции Александр Уизий. Трансляция заседания велась на сайте госоргана. По его словам, контакты между Елисейским дворцом и швейцарской компанией были "частыми" до конца 2024 года. "Они понимали, что это создает нечестную конкуренцию с другими производителями минеральной воды. Им было известно о бактериологическом и даже вирусологическом загрязнении некоторых скважин ", - сообщил докладчик, ссылаясь на заметки и письма советников офиса президента. Накануне комиссия должна была допросить бывшего главу кабинета Елисейского дворца Алекси Колера, который принимал у себя главу Nestle Waters. Колер, однако, не явился на заседание, сославшись на принцип разделения властей. В комиссии при этом напомнили, что отказ явиться на заседание подлежит наказанию в виде двух лет тюрьмы и штрафа в размере 7500 евро. В феврале сообщалось, что прокуратура Парижа завела дело против швейцарской компании Nestle за незаконную обработку выпускаемой ей бутилированной воды после коллективного гражданского иска, поданного в сентябре 2024 года ассоциацией защиты прав потребителей Foodwatch. Ранее Nestle удалось избежать суда во Франции, заключив сделку со следствием. В начале февраля Monde также сообщила, что компания Nestle Waters, выпускающая напитки под брендами Perrier, Vittel, Hepar и Contrex, успешно лоббировала собственные интересы во французском правительстве, вплоть до высшего руководства страны, чтобы добиться разрешения на фильтрацию минеральной воды, несмотря на то, что это запрещено европейским законодательством. Скандал вокруг Nestle разгорелся в прошлом году, когда стало известно, что компания с 2005 года продавала грязную природную воду под видом минеральной, зарабатывая таким образом миллиарды евро. Об этом сообщило издание Mediapart. Согласно Главному управлению по конкуренции, делам потребителей и борьбе с мошенничеством (DGCCRF), на отчет которого ссылается СМИ, с 2005 года, "а возможно и с 1993", компания занималась нелегальной фильтрацией воды, которую продавала под видом минеральной. Речь идет о марках Contrex, Vittel и других, бутилируемых в горном массиве Вогезы. При этом обрабатываемая вода зачастую была заражена различными патогенными бактериями. Для очистки воды компания приобрела специальные аппараты для обработки ультрафиолетом, а также микрофильтры. Если дело дойдет до суда, компании грозит штраф до 10% товарооборота, в случае Nestle это 20 миллионов евро.
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офис, франция, мошенничество, nestle
Мошенничество, офис, ФРАНЦИЯ, мошенничество, Nestle
21:22 08.04.2025 (обновлено: 21:23 08.04.2025)
 
Офис Макрона покрывал мошенничество Nestle, говорится в отчете парламента

Отчет: Офис президента Франции покрывал мошенничество Nestle с минеральной водой

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 8 апр - ПРАЙМ. Офис президента Франции покрывал мошенничество компании Nestle, связанное с незаконной обработкой производимой во Франции минеральной воды, "открывая перед компанией двери министерств", следует из отчета парламентской комиссии, занимающейся данным расследованием.
"Елисейский дворец открыл двери министерств для Nestlé Waters, хотя по меньшей мере с 2022 года знал, что группа несколько лет мошенничала при производстве своих минеральных вод Perrier и Hépar", - заявил докладчик комиссии сената Франции Александр Уизий. Трансляция заседания велась на сайте госоргана.
По его словам, контакты между Елисейским дворцом и швейцарской компанией были "частыми" до конца 2024 года.
"Они понимали, что это создает нечестную конкуренцию с другими производителями минеральной воды. Им было известно о бактериологическом и даже вирусологическом загрязнении некоторых скважин ", - сообщил докладчик, ссылаясь на заметки и письма советников офиса президента.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
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Накануне комиссия должна была допросить бывшего главу кабинета Елисейского дворца Алекси Колера, который принимал у себя главу Nestle Waters. Колер, однако, не явился на заседание, сославшись на принцип разделения властей. В комиссии при этом напомнили, что отказ явиться на заседание подлежит наказанию в виде двух лет тюрьмы и штрафа в размере 7500 евро.
В феврале сообщалось, что прокуратура Парижа завела дело против швейцарской компании Nestle за незаконную обработку выпускаемой ей бутилированной воды после коллективного гражданского иска, поданного в сентябре 2024 года ассоциацией защиты прав потребителей Foodwatch.
Ранее Nestle удалось избежать суда во Франции, заключив сделку со следствием.
В начале февраля Monde также сообщила, что компания Nestle Waters, выпускающая напитки под брендами Perrier, Vittel, Hepar и Contrex, успешно лоббировала собственные интересы во французском правительстве, вплоть до высшего руководства страны, чтобы добиться разрешения на фильтрацию минеральной воды, несмотря на то, что это запрещено европейским законодательством.
Скандал вокруг Nestle разгорелся в прошлом году, когда стало известно, что компания с 2005 года продавала грязную природную воду под видом минеральной, зарабатывая таким образом миллиарды евро. Об этом сообщило издание Mediapart.
Согласно Главному управлению по конкуренции, делам потребителей и борьбе с мошенничеством (DGCCRF), на отчет которого ссылается СМИ, с 2005 года, "а возможно и с 1993", компания занималась нелегальной фильтрацией воды, которую продавала под видом минеральной. Речь идет о марках Contrex, Vittel и других, бутилируемых в горном массиве Вогезы. При этом обрабатываемая вода зачастую была заражена различными патогенными бактериями. Для очистки воды компания приобрела специальные аппараты для обработки ультрафиолетом, а также микрофильтры. Если дело дойдет до суда, компании грозит штраф до 10% товарооборота, в случае Nestle это 20 миллионов евро.
 
МошенничествоофисФРАНЦИЯмошенничествоNestle
 
 
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