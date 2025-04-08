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ЦБ переживает, что инфляция держится выше целевого уровня в 4% - 08.04.2025, ПРАЙМ
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ЦБ переживает, что инфляция держится выше целевого уровня в 4%
ЦБ переживает, что инфляция держится выше целевого уровня в 4% - 08.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ переживает, что инфляция держится выше целевого уровня в 4%
Банк России "очень переживает", что инфляция уже четыре года держится выше целевого уровня в 4% в год, следует из слов главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T10:53+0300
2025-04-08T10:53+0300
банк россии
финансы
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Банк России "очень переживает", что инфляция уже четыре года держится выше целевого уровня в 4% в год, следует из слов главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. "Мы очень переживаем, что уже четыре года инфляция выше нашей цели, потому что ускорение инфляции прямо влияет на реальные доходы людей", - сказала она, выступая в Госдуме на заседании фракции КПРФ. Набиуллина подчеркнула, что главное, чтобы инфляция не выходила из-под контроля и не достигала двузначных значений и напомнила о важности низкого уровня инфляции для экономики РФ. "Низкая инфляция дает низкие ставки для "длинных" кредитов, которые так важны экономике", - подчеркнула глава регулятора.
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финансы, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, Эльвира Набиуллина
10:53 08.04.2025
 
ЦБ переживает, что инфляция держится выше целевого уровня в 4%

Набиуллина: ЦБ переживает, что инфляция держится выше целевого уровня в 4% в год

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Банк России "очень переживает", что инфляция уже четыре года держится выше целевого уровня в 4% в год, следует из слов главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
"Мы очень переживаем, что уже четыре года инфляция выше нашей цели, потому что ускорение инфляции прямо влияет на реальные доходы людей", - сказала она, выступая в Госдуме на заседании фракции КПРФ.
Набиуллина подчеркнула, что главное, чтобы инфляция не выходила из-под контроля и не достигала двузначных значений и напомнила о важности низкого уровня инфляции для экономики РФ.
"Низкая инфляция дает низкие ставки для "длинных" кредитов, которые так важны экономике", - подчеркнула глава регулятора.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
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09:53
 
Банк РоссииФинансыЭльвира Набиуллина
 
 
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