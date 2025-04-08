https://1prime.ru/20250408/nabiullina-856465685.html

ЦБ переживает, что инфляция держится выше целевого уровня в 4%

ЦБ переживает, что инфляция держится выше целевого уровня в 4% - 08.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ переживает, что инфляция держится выше целевого уровня в 4%

Банк России "очень переживает", что инфляция уже четыре года держится выше целевого уровня в 4% в год, следует из слов главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T10:53+0300

2025-04-08T10:53+0300

2025-04-08T10:53+0300

банк россии

финансы

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Банк России "очень переживает", что инфляция уже четыре года держится выше целевого уровня в 4% в год, следует из слов главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. "Мы очень переживаем, что уже четыре года инфляция выше нашей цели, потому что ускорение инфляции прямо влияет на реальные доходы людей", - сказала она, выступая в Госдуме на заседании фракции КПРФ. Набиуллина подчеркнула, что главное, чтобы инфляция не выходила из-под контроля и не достигала двузначных значений и напомнила о важности низкого уровня инфляции для экономики РФ. "Низкая инфляция дает низкие ставки для "длинных" кредитов, которые так важны экономике", - подчеркнула глава регулятора.

https://1prime.ru/20250408/inflyatsiya-856463216.html

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финансы, эльвира набиуллина