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Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки ЦБ - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки ЦБ
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки ЦБ - 08.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки ЦБ
Российские граждане и бизнес без повышения ключевой ставки ЦБ РФ ощутили бы инфляцию на своих расходах гораздо сильнее - именно инфляция, а не рост процентных... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T13:08+0300
2025-04-08T13:08+0300
банк россии
финансы
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российские граждане и бизнес без повышения ключевой ставки ЦБ РФ ощутили бы инфляцию на своих расходах гораздо сильнее - именно инфляция, а не рост процентных ставок съедает зарплаты и пенсии, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Без повышения ключевой ставки граждане и бизнес ощущали бы инфляцию на своих кошельках и издержках на порядок сильнее, чем сейчас. И инфляция, а не рост процентных ставок, съедает зарплаты, пенсии. И при этом очень важны меры правительства по развитию экономики предложения. Мы тесно взаимодействуем с правительством", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме на заседании фракции КПРФ. Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей. ЦБ в прошлом году трижды подряд повышал ключевую ставку для борьбы с ростом цен: в июле сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, в сентябре - до 19%, а в октябре – до рекордного 21%. При этом в декабре прошлого года, а затем в феврале и марте 2025 года регулятор сохранял ставку на уровне 21%. Последние данные по годовой инфляции были от Минэкономразвития - 10,24% по состоянию на 31 марта. Между тем, как отметила Набиуллина, если смотреть на текущие темпы инфляции, то она уже снижается: в декабре, если пересчитать декабрьскую инфляцию на год целиком, она была около 14%, в январе - уже меньше 11%, а в феврале - меньше 8%. Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление как минимум не останавливается, добавила глава ЦБ. По итогам 2025 года регулятор прогнозирует инфляцию в России в 7-8%, ожидая ее возвращения к целевым 4% в 2026 году.
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финансы, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, Эльвира Набиуллина
13:08 08.04.2025
 
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки ЦБ

Набиуллина: без повышения ставки россияне ощутили бы инфляцию сильнее

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российские граждане и бизнес без повышения ключевой ставки ЦБ РФ ощутили бы инфляцию на своих расходах гораздо сильнее - именно инфляция, а не рост процентных ставок съедает зарплаты и пенсии, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Без повышения ключевой ставки граждане и бизнес ощущали бы инфляцию на своих кошельках и издержках на порядок сильнее, чем сейчас. И инфляция, а не рост процентных ставок, съедает зарплаты, пенсии. И при этом очень важны меры правительства по развитию экономики предложения. Мы тесно взаимодействуем с правительством", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме на заседании фракции КПРФ.
Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей. ЦБ в прошлом году трижды подряд повышал ключевую ставку для борьбы с ростом цен: в июле сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, в сентябре - до 19%, а в октябре – до рекордного 21%. При этом в декабре прошлого года, а затем в феврале и марте 2025 года регулятор сохранял ставку на уровне 21%.
Последние данные по годовой инфляции были от Минэкономразвития - 10,24% по состоянию на 31 марта. Между тем, как отметила Набиуллина, если смотреть на текущие темпы инфляции, то она уже снижается: в декабре, если пересчитать декабрьскую инфляцию на год целиком, она была около 14%, в январе - уже меньше 11%, а в феврале - меньше 8%. Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление как минимум не останавливается, добавила глава ЦБ.
По итогам 2025 года регулятор прогнозирует инфляцию в России в 7-8%, ожидая ее возвращения к целевым 4% в 2026 году.
Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Набиуллина оценила перспективы снижения ключевой ставки ЦБ
10:13
 
Банк РоссииФинансыЭльвира Набиуллина
 
 
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