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ФНС подсчитала поступления в госбюджет от налога на доходы по вкладам
ФНС подсчитала поступления в госбюджет от налога на доходы по вкладам - 08.04.2025, ПРАЙМ
ФНС подсчитала поступления в госбюджет от налога на доходы по вкладам
Поступления в госбюджет от налога на доходы по банковским вкладам за прошлый год составили 111 миллиардов рублей, говорится в отчете о работе Федеральной... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T12:22+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Поступления в госбюджет от налога на доходы по банковским вкладам за прошлый год составили 111 миллиардов рублей, говорится в отчете о работе Федеральной налоговой службы (ФНС) России за прошлый год, с документом ознакомилось РИА Новости. Среди факторов, повлиявших на значительный рост поступлений по НДФЛ за прошлый год, ведомство называет "Поступление НДФЛ с доходов по вкладам", а в приведенной таблице его вклад оценивается в 111 миллиардов рублей. В 2024 году вкладчикам в России впервые был начислен НДФЛ на доход по банковским депозитам. При этом подоходным налогом облагается не вся сумма вклада, а только полученные проценты, превышающие необлагаемый порог. Он рассчитывается с учетом ключевой ставки ЦБ. В прошлом году налогоплательщики заплатили налог за доход, полученный в 2023 году. Тогда необлагаемая сумма для этого налога составляла 150 тысяч рублей.
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финансы, россия
Экономика, Финансы, РОССИЯ
ФНС подсчитала поступления в госбюджет от налога на доходы по вкладам
ФНС: поступления в бюджет от налога на доходы по вкладам составили 111 млрд руб
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Поступления в госбюджет от налога на доходы по банковским вкладам за прошлый год составили 111 миллиардов рублей, говорится в отчете о работе Федеральной налоговой службы (ФНС) России за прошлый год, с документом ознакомилось РИА Новости.
Среди факторов, повлиявших на значительный рост поступлений по НДФЛ за прошлый год, ведомство называет "Поступление НДФЛ с доходов по вкладам", а в приведенной таблице его вклад оценивается в 111 миллиардов рублей.
В 2024 году вкладчикам в России впервые был начислен НДФЛ на доход по банковским депозитам. При этом подоходным налогом облагается не вся сумма вклада, а только полученные проценты, превышающие необлагаемый порог. Он рассчитывается с учетом ключевой ставки ЦБ. В прошлом году налогоплательщики заплатили налог за доход, полученный в 2023 году. Тогда необлагаемая сумма для этого налога составляла 150 тысяч рублей.
ЦБ зафиксировал снижение средней максимальной ставки по вкладам в банках