https://1prime.ru/20250408/nalog-856469021.html

ФНС подсчитала поступления в госбюджет от налога на доходы по вкладам

ФНС подсчитала поступления в госбюджет от налога на доходы по вкладам - 08.04.2025, ПРАЙМ

ФНС подсчитала поступления в госбюджет от налога на доходы по вкладам

Поступления в госбюджет от налога на доходы по банковским вкладам за прошлый год составили 111 миллиардов рублей, говорится в отчете о работе Федеральной... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T12:22+0300

2025-04-08T12:22+0300

2025-04-08T12:23+0300

экономика

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/22/841452240_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_eb20181533d28e3100c956b47a7e6b29.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Поступления в госбюджет от налога на доходы по банковским вкладам за прошлый год составили 111 миллиардов рублей, говорится в отчете о работе Федеральной налоговой службы (ФНС) России за прошлый год, с документом ознакомилось РИА Новости. Среди факторов, повлиявших на значительный рост поступлений по НДФЛ за прошлый год, ведомство называет "Поступление НДФЛ с доходов по вкладам", а в приведенной таблице его вклад оценивается в 111 миллиардов рублей. В 2024 году вкладчикам в России впервые был начислен НДФЛ на доход по банковским депозитам. При этом подоходным налогом облагается не вся сумма вклада, а только полученные проценты, превышающие необлагаемый порог. Он рассчитывается с учетом ключевой ставки ЦБ. В прошлом году налогоплательщики заплатили налог за доход, полученный в 2023 году. Тогда необлагаемая сумма для этого налога составляла 150 тысяч рублей.

https://1prime.ru/20250402/vklad-856306682.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия