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Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета на нацпроекты
Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета на нацпроекты - 08.04.2025, ПРАЙМ
Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета на нацпроекты
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 апреля 2025 года, по предварительным данным, исполнены на 1,36 триллиона рублей, или на... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T18:08+0300
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экономика
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расходы бюджета
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 апреля 2025 года, по предварительным данным, исполнены на 1,36 триллиона рублей, или на 22,9% от годового плана за 2025 год, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 апреля 2025 года составило 1 360,0 млрд рублей, или 22,9% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах. На 1 апреля лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Кадры" - 50%, "Экологическое благополучие" - 35%, "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - 31%, "Семья" - 30%, "Продолжительная и активная жизнь" - 24,4% и "Молодежь и дети" - 22,7%. За ними следуют нацпроекты "Туризм и гостеприимство" - 20,3%, "Международная кооперация и экспорт" - 18%, "Инфраструктура для жизни" - 13,8%, "Эффективная транспортная система" - 13,2%, "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" - 13,2%, "Новые материалы и химия" - 13,1%. Уровень исполнения остальных нацпроектов, как следует из материалов, пока самый низкий. Среди них - "Новые атомные и энергетические технологии" - 5,4%, "Беспилотные авиационные системы" - 5%, "Экономика данных и цифровая трансформация государства" - 4%, "Новые технологии сбережения здоровья" - 3,8%.
https://1prime.ru/20250327/putin-856174201.html
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минфин, расходы бюджета
Экономика, Минфин, расходы бюджета
Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета на нацпроекты
Минфин: расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 апреля исполнены на 22,9% от плана
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 апреля 2025 года, по предварительным данным, исполнены на 1,36 триллиона рублей, или на 22,9% от годового плана за 2025 год, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.
"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 апреля 2025 года составило 1 360,0 млрд рублей, или 22,9% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах.
На 1 апреля лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Кадры" - 50%, "Экологическое благополучие" - 35%, "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - 31%, "Семья" - 30%, "Продолжительная и активная жизнь" - 24,4% и "Молодежь и дети" - 22,7%.
За ними следуют нацпроекты "Туризм и гостеприимство" - 20,3%, "Международная кооперация и экспорт" - 18%, "Инфраструктура для жизни" - 13,8%, "Эффективная транспортная система" - 13,2%, "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" - 13,2%, "Новые материалы и химия" - 13,1%.
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Уровень исполнения остальных нацпроектов, как следует из материалов, пока самый низкий. Среди них - "Новые атомные и энергетические технологии" - 5,4%, "Беспилотные авиационные системы" - 5%, "Экономика данных и цифровая трансформация государства" - 4%, "Новые технологии сбережения здоровья" - 3,8%.