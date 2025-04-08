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СМИ: Пентагон может вывести до десяти тысяч военных из Восточной Европы
СМИ: Пентагон может вывести до десяти тысяч военных из Восточной Европы - 08.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: Пентагон может вывести до десяти тысяч военных из Восточной Европы
Пентагон рассматривает возможность вывести до 10 тысяч военных из Восточной Европы из состава сил, которые администрация бывшего президента США Джо Байдена... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T13:05+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Пентагон рассматривает возможность вывести до 10 тысяч военных из Восточной Европы из состава сил, которые администрация бывшего президента США Джо Байдена разместила в 2022 году, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских и европейских чиновников. "Высокопоставленные чиновники министерства обороны рассматривают предложение о выводе до 10 000 военнослужащих из Восточной Европы", - говорится в публикации. По данным телеканала, эти военнослужащие являются частью 20 000 человек, контингент из которых администрация Байдена развернула в 2022 году. Ранее экс-командующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что считает лишь вопросом времени вывод американских военных из Европы. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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общество , европа, сша, нато
Общество , ЕВРОПА, США, НАТО
СМИ: Пентагон может вывести до десяти тысяч военных из Восточной Европы
NBC: Пентагон изучит возможность вывести до 10 тысяч военных из Восточной Европы
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Пентагон рассматривает возможность вывести до 10 тысяч военных из Восточной Европы из состава сил, которые администрация бывшего президента США Джо Байдена разместила в 2022 году, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских и европейских чиновников.
"Высокопоставленные чиновники министерства обороны рассматривают предложение о выводе до 10 000 военнослужащих из Восточной Европы", - говорится в публикации.
По данным телеканала, эти военнослужащие являются частью 20 000 человек, контингент из которых администрация Байдена развернула в 2022 году.
Ранее экс-командующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что считает лишь вопросом времени вывод американских военных из Европы.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Бюджет Пентагона впервые составит триллион долларов