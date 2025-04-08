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Итальянская Eni проигнорировала ограничения США на добычу газа в Венесуэле
Итальянская Eni проигнорировала ограничения США на добычу газа в Венесуэле - 08.04.2025, ПРАЙМ
Итальянская Eni проигнорировала ограничения США на добычу газа в Венесуэле
Eni продолжит добычу газа в Венесуэле и будет вести переговоры с администрацией США после ее решения запретить оплату нефтью государственной PDVSA за... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T14:19+0300
2025-04-08T14:19+0300
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РИМ, 8 апр – ПРАЙМ. Eni продолжит добычу газа в Венесуэле и будет вести переговоры с администрацией США после ее решения запретить оплату нефтью государственной PDVSA за венесуэльский газ, заявил исполнительный директор итальянской нефтегазовой группы Клаудио Дескальци на мероприятии в Равенне. Ранее Eni подтвердила, что власти США уведомили ее о том, что ей больше не будет разрешено получать оплату путем поставок нефти со стороны венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA за добычу газа в Венесуэле. "Мы продолжим добычу на данный момент, потому что мы не можем остановиться, потому что если мы остановим добычу, мы создадим социальный кризис. Мы ждем, потому что мы ведем переговоры с Вашингтоном", - сказал глава Eni, которого цитирует агентство Аskanews. "В Венесуэле мы добываем газ, а не нефть. Как вы знаете, мы производим его только для внутреннего рынка, поскольку он предназначен для семей, поэтому всегда соблюдая правила и санкции, мы работали с американскими властями, чтобы получить отсрочку, контракт это позволяет. Поскольку они не могут платить нам долларами, наличными, они платят нам товарами, которые идут на американский рынок, поэтому каждый раз приходилось делать отсрочку, чтобы иметь возможность сделать это. Так что это не сильно меняет ситуацию", - также сказал Дескальци. Он пояснил, что нефть из Венесуэлы Eni отправляет в США на нефтеперерабатывающие заводы, построенные для венесуэльской нефти. Президент США Дональд Трамп 24 марта заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, из-за того, что венесуэльские власти якобы скрыто посылали в США преступников.
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eni, добыча газа, венесуэла, сша, ограничения
Экономика, Eni, добыча газа, ВЕНЕСУЭЛА, США, ограничения
Итальянская Eni проигнорировала ограничения США на добычу газа в Венесуэле
Дескальци: Eni продолжит добычу газа в Венесуэле несмотря на ограничения США
РИМ, 8 апр – ПРАЙМ. Eni продолжит добычу газа в Венесуэле и будет вести переговоры с администрацией США после ее решения запретить оплату нефтью государственной PDVSA за венесуэльский газ, заявил исполнительный директор итальянской нефтегазовой группы Клаудио Дескальци на мероприятии в Равенне.
Ранее Eni подтвердила, что власти США уведомили ее о том, что ей больше не будет разрешено получать оплату путем поставок нефти со стороны венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA за добычу газа в Венесуэле.
"Мы продолжим добычу на данный момент, потому что мы не можем остановиться, потому что если мы остановим добычу, мы создадим социальный кризис. Мы ждем, потому что мы ведем переговоры с Вашингтоном", - сказал глава Eni, которого цитирует агентство Аskanews.
"В Венесуэле мы добываем газ, а не нефть. Как вы знаете, мы производим его только для внутреннего рынка, поскольку он предназначен для семей, поэтому всегда соблюдая правила и санкции, мы работали с американскими властями, чтобы получить отсрочку, контракт это позволяет. Поскольку они не могут платить нам долларами, наличными, они платят нам товарами, которые идут на американский рынок, поэтому каждый раз приходилось делать отсрочку, чтобы иметь возможность сделать это. Так что это не сильно меняет ситуацию", - также сказал Дескальци.
WSJ: власти США потребовали от американской нефтекомпании уйти из Венесуэлы
Он пояснил, что нефть из Венесуэлы Eni отправляет в США на нефтеперерабатывающие заводы, построенные для венесуэльской нефти.
Президент США Дональд Трамп 24 марта заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, из-за того, что венесуэльские власти якобы скрыто посылали в США преступников.