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В Ярославской области запустили первое промышленное производство орхидей

В Ярославской области запустили первое промышленное производство орхидей - 08.04.2025, ПРАЙМ

В Ярославской области запустили первое промышленное производство орхидей

Группа компаний "Горкунов" запустила в Ярославской области первое промышленное производство орхидей в России, оно обеспечит импортозамещение до 50% продукции в... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T15:55+0300

2025-04-08T15:55+0300

2025-04-08T15:55+0300

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр - ПРАЙМ. Группа компаний "Горкунов" запустила в Ярославской области первое промышленное производство орхидей в России, оно обеспечит импортозамещение до 50% продукции в этой категории к 2027 году, инвестиции в проект составили 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости. "Объем инвестиций в проект составил 2,5 миллиарда рублей. Площадь производства составляет 8 гектаров, производственная мощность позволит выпускать до 2,5 миллиона орхидей в год, что обеспечит импортозамещение до 50% цветочной продукции этой категории на российском рынке к 2027 году. Впервые производство орхидей в России будет происходить на собственном посадочном материале, а не импортном", - рассказали в компании. Там добавили, что на сегодняшний день 98% срезанных и горшочных орхидей в России поступают из-за рубежа, а производство орхидей на ярославском комбинате будет полностью независимо от импорта семян и посадочного материала. "У нас в группе компаний семь тепличных комбинатов, и они расположены по всей России. Мы планируем увеличивать объем производства цветов по всей стране. У нас, например, Ярославский тепличный комбинат первый выпустил горшочную розу, и мы открыли следующую площадку по производству горшочной розы в Новосибирске", - рассказал РИА Новости представитель компании о планах по расширению производства. Первые отечественные орхидеи поступят в продажу летом 2025 года. Цветы будут представлены в крупных федеральных розничных сетях и онлайн-магазинах. Помимо внутреннего рынка, компания рассматривает перспективы экспорта. Уже налажено сотрудничество с торговыми сетями Белоруссии, а в дальнейшем возможен выход на другие рынки СНГ, уточнили в компании. Группа компаний "Горкунов" - российский производитель овощной и цветочной продукции, который объединяет семь тепличных комбинатов общей площадью более 100 гектаров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, снг