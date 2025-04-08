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Украина производит больше гаубиц, чем вся Европа, заявили в Киеве

Украина производит больше гаубиц, чем вся Европа, заявили в Киеве - 08.04.2025, ПРАЙМ

Украина производит больше гаубиц, чем вся Европа, заявили в Киеве

Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко утверждает, что Украина производит гаубиц больше, чем вся остальная Европа. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T10:33+0300

2025-04-08T10:33+0300

2025-04-08T10:33+0300

вооружения

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нато

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко утверждает, что Украина производит гаубиц больше, чем вся остальная Европа. "Мы производим больше гаубиц, чем вся Европа вместе взятая", - заявил Федирко испанской газете Pais, не приведя ни одной цифры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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украина, европа, нато