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Украина производит больше гаубиц, чем вся Европа, заявили в Киеве
Украина производит больше гаубиц, чем вся Европа, заявили в Киеве - 08.04.2025, ПРАЙМ
Украина производит больше гаубиц, чем вся Европа, заявили в Киеве
Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко утверждает, что Украина производит гаубиц больше, чем вся остальная Европа. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T10:33+0300
2025-04-08T10:33+0300
2025-04-08T10:33+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко утверждает, что Украина производит гаубиц больше, чем вся остальная Европа. "Мы производим больше гаубиц, чем вся Европа вместе взятая", - заявил Федирко испанской газете Pais, не приведя ни одной цифры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, европа, нато
Вооружения, УКРАИНА, ЕВРОПА, НАТО
Украина производит больше гаубиц, чем вся Европа, заявили в Киеве
Федирко: Украина производит больше гаубиц, чем вся остальная Европа
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко утверждает, что Украина производит гаубиц больше, чем вся остальная Европа.
"Мы производим больше гаубиц, чем вся Европа вместе взятая", - заявил Федирко испанской газете Pais, не приведя ни одной цифры.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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