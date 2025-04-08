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На Ozon рассказали о спросе на товары с Овечкиным

На Ozon рассказали о спросе на товары с Овечкиным - 08.04.2025, ПРАЙМ

На Ozon рассказали о спросе на товары с Овечкиным

Спрос на товары с изображением российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в начале апреля вырос в 9 раз по сравнению с апрелем 2024 года и | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T06:41+0300

2025-04-08T06:41+0300

2025-04-08T06:41+0300

бизнес

москва

александр овечкин

ozon

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Спрос на товары с изображением российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в начале апреля вырос в 9 раз по сравнению с апрелем 2024 года и в 1,8 раза по сравнению с мартом - самыми популярными позициями стали хоккейный костюм, иллюстрированная биография хоккеиста и хоккейные джерси, посчитали для РИА Новости в Ozon. "За первую неделю апреля спрос на товары с изображением Александра Овечкина на Ozon вырос в 9 раз год к году и в 1,8 раза месяц к месяцу. Чаще всего клиенты Ozon выбирали хоккейный костюм Овечкина, его иллюстрированную биографию и хоккейные джерси", - рассказали аналитики маркетплейса на основе данных платформы. В число популярных товаров также вошли книга для подростков "Александр Овечкин. Легенда льда: все о любимом спортсмене для юных читателей" и детское издание "Легенда хоккея - Александр Овечкин". Как отметили аналитики, мужчины покупали товары с изображением хоккеиста в 1,7 раза чаще, однако женщины лидируют по количеству заказов детских книг. "Продавцы Ozon быстро отреагировали на рост интереса к Александру Овечкину - ассортимент товаров с его изображением за март вырос на 35% по сравнению с январем", - добавили в компании. В воскресенье Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевой встрече против "Нью-Йорк Айлендерс" (1:4). 39-летний россиянин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 895 в карьере и стал единоличным рекордсменом лиги, опередив канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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