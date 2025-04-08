https://1prime.ru/20250408/ozon-856459106.html
На Ozon рассказали о спросе на товары с Овечкиным
На Ozon рассказали о спросе на товары с Овечкиным - 08.04.2025, ПРАЙМ
На Ozon рассказали о спросе на товары с Овечкиным
Спрос на товары с изображением российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в начале апреля вырос в 9 раз по сравнению с апрелем 2024 года и | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T06:41+0300
2025-04-08T06:41+0300
2025-04-08T06:41+0300
бизнес
москва
александр овечкин
ozon
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856459106.jpg?1744083676
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Спрос на товары с изображением российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в начале апреля вырос в 9 раз по сравнению с апрелем 2024 года и в 1,8 раза по сравнению с мартом - самыми популярными позициями стали хоккейный костюм, иллюстрированная биография хоккеиста и хоккейные джерси, посчитали для РИА Новости в Ozon.
"За первую неделю апреля спрос на товары с изображением Александра Овечкина на Ozon вырос в 9 раз год к году и в 1,8 раза месяц к месяцу. Чаще всего клиенты Ozon выбирали хоккейный костюм Овечкина, его иллюстрированную биографию и хоккейные джерси", - рассказали аналитики маркетплейса на основе данных платформы.
В число популярных товаров также вошли книга для подростков "Александр Овечкин. Легенда льда: все о любимом спортсмене для юных читателей" и детское издание "Легенда хоккея - Александр Овечкин".
Как отметили аналитики, мужчины покупали товары с изображением хоккеиста в 1,7 раза чаще, однако женщины лидируют по количеству заказов детских книг.
"Продавцы Ozon быстро отреагировали на рост интереса к Александру Овечкину - ассортимент товаров с его изображением за март вырос на 35% по сравнению с январем", - добавили в компании.
В воскресенье Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевой встрече против "Нью-Йорк Айлендерс" (1:4). 39-летний россиянин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 895 в карьере и стал единоличным рекордсменом лиги, опередив канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва, александр овечкин, ozon
Бизнес, МОСКВА, Александр Овечкин, Ozon
На Ozon рассказали о спросе на товары с Овечкиным
Ozon: спрос на товары с изображением Овечкина в апреле вырос в 9 раз
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Спрос на товары с изображением российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в начале апреля вырос в 9 раз по сравнению с апрелем 2024 года и в 1,8 раза по сравнению с мартом - самыми популярными позициями стали хоккейный костюм, иллюстрированная биография хоккеиста и хоккейные джерси, посчитали для РИА Новости в Ozon.
"За первую неделю апреля спрос на товары с изображением Александра Овечкина на Ozon вырос в 9 раз год к году и в 1,8 раза месяц к месяцу. Чаще всего клиенты Ozon выбирали хоккейный костюм Овечкина, его иллюстрированную биографию и хоккейные джерси", - рассказали аналитики маркетплейса на основе данных платформы.
В число популярных товаров также вошли книга для подростков "Александр Овечкин. Легенда льда: все о любимом спортсмене для юных читателей" и детское издание "Легенда хоккея - Александр Овечкин".
Как отметили аналитики, мужчины покупали товары с изображением хоккеиста в 1,7 раза чаще, однако женщины лидируют по количеству заказов детских книг.
"Продавцы Ozon быстро отреагировали на рост интереса к Александру Овечкину - ассортимент товаров с его изображением за март вырос на 35% по сравнению с январем", - добавили в компании.
В воскресенье Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевой встрече против "Нью-Йорк Айлендерс" (1:4). 39-летний россиянин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 895 в карьере и стал единоличным рекордсменом лиги, опередив канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).