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На Ozon рассказали о спросе на товары с Овечкиным - 08.04.2025, ПРАЙМ
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На Ozon рассказали о спросе на товары с Овечкиным
На Ozon рассказали о спросе на товары с Овечкиным - 08.04.2025, ПРАЙМ
На Ozon рассказали о спросе на товары с Овечкиным
Спрос на товары с изображением российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в начале апреля вырос в 9 раз по сравнению с апрелем 2024 года и | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T06:41+0300
2025-04-08T06:41+0300
бизнес
москва
александр овечкин
ozon
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Спрос на товары с изображением российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в начале апреля вырос в 9 раз по сравнению с апрелем 2024 года и в 1,8 раза по сравнению с мартом - самыми популярными позициями стали хоккейный костюм, иллюстрированная биография хоккеиста и хоккейные джерси, посчитали для РИА Новости в Ozon. "За первую неделю апреля спрос на товары с изображением Александра Овечкина на Ozon вырос в 9 раз год к году и в 1,8 раза месяц к месяцу. Чаще всего клиенты Ozon выбирали хоккейный костюм Овечкина, его иллюстрированную биографию и хоккейные джерси", - рассказали аналитики маркетплейса на основе данных платформы. В число популярных товаров также вошли книга для подростков "Александр Овечкин. Легенда льда: все о любимом спортсмене для юных читателей" и детское издание "Легенда хоккея - Александр Овечкин". Как отметили аналитики, мужчины покупали товары с изображением хоккеиста в 1,7 раза чаще, однако женщины лидируют по количеству заказов детских книг. "Продавцы Ozon быстро отреагировали на рост интереса к Александру Овечкину - ассортимент товаров с его изображением за март вырос на 35% по сравнению с январем", - добавили в компании. В воскресенье Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевой встрече против "Нью-Йорк Айлендерс" (1:4). 39-летний россиянин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 895 в карьере и стал единоличным рекордсменом лиги, опередив канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).
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192
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192
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бизнес, москва, александр овечкин, ozon
Бизнес, МОСКВА, Александр Овечкин, Ozon
06:41 08.04.2025
 
На Ozon рассказали о спросе на товары с Овечкиным

Ozon: спрос на товары с изображением Овечкина в апреле вырос в 9 раз

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Спрос на товары с изображением российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в начале апреля вырос в 9 раз по сравнению с апрелем 2024 года и в 1,8 раза по сравнению с мартом - самыми популярными позициями стали хоккейный костюм, иллюстрированная биография хоккеиста и хоккейные джерси, посчитали для РИА Новости в Ozon.
"За первую неделю апреля спрос на товары с изображением Александра Овечкина на Ozon вырос в 9 раз год к году и в 1,8 раза месяц к месяцу. Чаще всего клиенты Ozon выбирали хоккейный костюм Овечкина, его иллюстрированную биографию и хоккейные джерси", - рассказали аналитики маркетплейса на основе данных платформы.
В число популярных товаров также вошли книга для подростков "Александр Овечкин. Легенда льда: все о любимом спортсмене для юных читателей" и детское издание "Легенда хоккея - Александр Овечкин".
Как отметили аналитики, мужчины покупали товары с изображением хоккеиста в 1,7 раза чаще, однако женщины лидируют по количеству заказов детских книг.
"Продавцы Ozon быстро отреагировали на рост интереса к Александру Овечкину - ассортимент товаров с его изображением за март вырос на 35% по сравнению с январем", - добавили в компании.
В воскресенье Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевой встрече против "Нью-Йорк Айлендерс" (1:4). 39-летний россиянин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 895 в карьере и стал единоличным рекордсменом лиги, опередив канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).
 
БизнесМОСКВААлександр ОвечкинOzon
 
 
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