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Торговая палата США может подать иск против Трампа, пишут СМИ - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Торговая палата США может подать иск против Трампа, пишут СМИ
Торговая палата США может подать иск против Трампа, пишут СМИ - 08.04.2025, ПРАЙМ
Торговая палата США может подать иск против Трампа, пишут СМИ
Торговая палата США рассматривает подачу судебного иска против администрации американского президента Дональда Трампа, чтобы заблокировать вступление в силу... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T00:51+0300
2025-04-08T00:51+0300
экономика
мировая экономика
сша
москва
дональд трамп
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Торговая палата США рассматривает подачу судебного иска против администрации американского президента Дональда Трампа, чтобы заблокировать вступление в силу новых импортных пошлин, сообщает журнал Fortune со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями иска. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин в 6-7 триллионов долларов. "Крупнейшая лоббистская сила корпоративной Америки (Торговая палата США - ред.) рассматривает подачу иска против администрации Трампа, чтобы заблокировать введение новых пошлин президента, которые должны вступить в силу в среду", - пишет издание. Как отмечает журнал, Торговая палата может заявить, что использование Трампом чрезвычайных полномочий для введения пошлин было незаконно. По данным издания, к подаче иска призывают некоторые из наиболее крупных членов организации. Источники также сообщают, что к иску Торговой палаты могут присоединиться и другие организации.
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мировая экономика, сша, москва, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп
00:51 08.04.2025
 
Торговая палата США может подать иск против Трампа, пишут СМИ

Fortune: Торговая палата США рассматривает иск против администрации Трампа

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Торговая палата США рассматривает подачу судебного иска против администрации американского президента Дональда Трампа, чтобы заблокировать вступление в силу новых импортных пошлин, сообщает журнал Fortune со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями иска.
Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин в 6-7 триллионов долларов.
"Крупнейшая лоббистская сила корпоративной Америки (Торговая палата США - ред.) рассматривает подачу иска против администрации Трампа, чтобы заблокировать введение новых пошлин президента, которые должны вступить в силу в среду", - пишет издание.
Как отмечает журнал, Торговая палата может заявить, что использование Трампом чрезвычайных полномочий для введения пошлин было незаконно.
По данным издания, к подаче иска призывают некоторые из наиболее крупных членов организации. Источники также сообщают, что к иску Торговой палаты могут присоединиться и другие организации.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАМОСКВАДональд Трамп
 
 
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