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Эстонский парламент рассмотрит законопроект о потоплении судов
Эстонский парламент рассмотрит законопроект о потоплении судов - 08.04.2025, ПРАЙМ
Эстонский парламент рассмотрит законопроект о потоплении судов
Эстонский Рийгикогу (парламент) рассмотрит законопроект, который в случае принятия может наделить силы обороны и ВМС страны правом применять военную силу к... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T07:41+0300
2025-04-08T07:41+0300
2025-04-08T07:41+0300
энергетика
экономика
балтийское море
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Эстонский Рийгикогу (парламент) рассмотрит законопроект, который в случае принятия может наделить силы обороны и ВМС страны правом применять военную силу к торговым судам, подозреваемым в намерении повредить объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Рийгикогу намерен наделить Силы обороны и ВМС правом применять военную силу к торговым судам, в отношении которых возникают подозрения в намерении повредить подводные кабели и иные инфраструктурные объекты. В крайнем случае военные будут иметь право потопить подозрительное судно, не подчиняющееся их приказам", - сообщает телерадиокомпания.
ERR цитирует слова главы комитета парламента по обороне Калева Стойческу, который заявил, что к такой мере, как потопление, намерены прибегать "только в самом крайнем случае" - например, при угрозе жизни многих людей или во избежание катастрофы. Депутат добавил, что даже если будет принято решение о потоплении подозрительного судна, весь его экипаж перед этим будет эвакуирован.
Первое чтение законопроекта должно пройти в среду, указывает телерадиокомпания.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре был поврежден электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2, а версия о "российском следе" инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
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Энергетика, Экономика, Балтийское море, РФ, Мария Захарова, НАТО, МИД РФ, МИД
Эстонский парламент рассмотрит законопроект о потоплении судов
ERR: Эстония может наделить силы обороны и ВМС правом потоплять суда
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Эстонский Рийгикогу (парламент) рассмотрит законопроект, который в случае принятия может наделить силы обороны и ВМС страны правом применять военную силу к торговым судам, подозреваемым в намерении повредить объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Рийгикогу намерен наделить Силы обороны и ВМС правом применять военную силу к торговым судам, в отношении которых возникают подозрения в намерении повредить подводные кабели и иные инфраструктурные объекты. В крайнем случае военные будут иметь право потопить подозрительное судно, не подчиняющееся их приказам", - сообщает телерадиокомпания.
ERR цитирует слова главы комитета парламента по обороне Калева Стойческу, который заявил, что к такой мере, как потопление, намерены прибегать "только в самом крайнем случае" - например, при угрозе жизни многих людей или во избежание катастрофы. Депутат добавил, что даже если будет принято решение о потоплении подозрительного судна, весь его экипаж перед этим будет эвакуирован.
Первое чтение законопроекта должно пройти в среду, указывает телерадиокомпания.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре был поврежден электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2, а версия о "российском следе" инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.