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Рыбохозяйственный комплекс в России работает стабильно, заявил Патрушев
Рыбохозяйственный комплекс в России работает стабильно, заявил Патрушев - 08.04.2025, ПРАЙМ
Рыбохозяйственный комплекс в России работает стабильно, заявил Патрушев
Рыбохозяйственный комплекс в России работает стабильно, несмотря на всевозможные вызовы: так, например, оборот профильных организаций за 2024 год вырос на 7% и... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T11:44+0300
2025-04-08T11:44+0300
2025-04-08T11:44+0300
россия
промышленность
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Рыбохозяйственный комплекс в России работает стабильно, несмотря на всевозможные вызовы: так, например, оборот профильных организаций за 2024 год вырос на 7% и составил 1,1 триллиона рублей, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. "Невзирая на всевозможные вызовы, наш рыбохозяйственный комплекс работает устойчиво и стабильно. Это из года в год подтверждают наши экономические показатели. Так, оборот профильных организаций за 2024 год вырос на 7% и составил 1,1 триллиона рублей, а зарплата в рыбной отрасли фактически в два раза превышает среднюю по экономике. За результатами отрасли стоит ежедневный труд более чем 125 тысяч человек, настоящих профессионалов своего дела", - сказал Патрушев во время выступления на расширенном заседании коллегии Росрыболовства по итогам 2024 года. По его словам, модернизация рыбохозяйственного комплекса и развитие цифровизации повышают спрос на высококвалифицированных специалистов - они должны уметь работать со сложным оборудованием и технологиями, анализировать большие объемы данных. Патрушев отметил, что к подготовке кадров важно привлекать бизнес. "Такие примеры уже есть, и надеюсь, что их количество из года в год будет только увеличено. Поэтому, пользуясь возможностью, хочу нацелить все отраслевое сообщество на активное использование предлагаемых государством инструментов. Давайте вместе воспитывать грамотных специалистов", - добавил он.
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россия, промышленность, дмитрий патрушев
РОССИЯ, Промышленность, Дмитрий Патрушев
Рыбохозяйственный комплекс в России работает стабильно, заявил Патрушев
Патрушев: рыбохозяйственный комплекс в РФ работает стабильно, несмотря на вызовы
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Рыбохозяйственный комплекс в России работает стабильно, несмотря на всевозможные вызовы: так, например, оборот профильных организаций за 2024 год вырос на 7% и составил 1,1 триллиона рублей, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
"Невзирая на всевозможные вызовы, наш рыбохозяйственный комплекс работает устойчиво и стабильно. Это из года в год подтверждают наши экономические показатели. Так, оборот профильных организаций за 2024 год вырос на 7% и составил 1,1 триллиона рублей, а зарплата в рыбной отрасли фактически в два раза превышает среднюю по экономике. За результатами отрасли стоит ежедневный труд более чем 125 тысяч человек, настоящих профессионалов своего дела", - сказал Патрушев во время выступления на расширенном заседании коллегии Росрыболовства по итогам 2024 года.
По его словам, модернизация рыбохозяйственного комплекса и развитие цифровизации повышают спрос на высококвалифицированных специалистов - они должны уметь работать со сложным оборудованием и технологиями, анализировать большие объемы данных.
Патрушев отметил, что к подготовке кадров важно привлекать бизнес. "Такие примеры уже есть, и надеюсь, что их количество из года в год будет только увеличено. Поэтому, пользуясь возможностью, хочу нацелить все отраслевое сообщество на активное использование предлагаемых государством инструментов. Давайте вместе воспитывать грамотных специалистов", - добавил он.
Патрушев: надо определить, какие страны допустить к проектам в Арктике