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Социальный фонд назвал условия для назначения страховой пенсии - 08.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250408/pension-856473524.html
Социальный фонд назвал условия для назначения страховой пенсии
Социальный фонд назвал условия для назначения страховой пенсии - 08.04.2025, ПРАЙМ
Социальный фонд назвал условия для назначения страховой пенсии
Для назначения страховой пенсии в 2025 году требуется одновременное соблюдение нескольких условий. Это следует из данных Социального фонда, которые есть в... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T13:56+0300
2025-04-08T14:10+0300
экономика
социальный фонд
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Для назначения страховой пенсии в 2025 году требуется одновременное соблюдение нескольких условий. Это следует из данных Социального фонда, которые есть в распоряжении агентства РИА Новости.Речь идет о следующих условиях:В 2025 году пенсионный возраст у мужчин — 64 года и старше, у женщин — 59 лет и старше.Индивидуальный пенсионный коэффициент стоит 145,69 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — 8 907,70 рубля.
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социальный фонд
Экономика, Социальный фонд
13:56 08.04.2025 (обновлено: 14:10 08.04.2025)
 
Социальный фонд назвал условия для назначения страховой пенсии

Соцфонд назвал три условия для назначения страховой пенсии в 2025 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк" Пенсионное удостоверение
 Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Для назначения страховой пенсии в 2025 году требуется одновременное соблюдение нескольких условий. Это следует из данных Социального фонда, которые есть в распоряжении агентства РИА Новости.
Речь идет о следующих условиях:
  • достижение установленного возраста для выхода на пенсию;
  • наличие не менее 15 лет страхового стажа;
  • наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов.
В 2025 году пенсионный возраст у мужчин — 64 года и старше, у женщин — 59 лет и старше.
Индивидуальный пенсионный коэффициент стоит 145,69 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — 8 907,70 рубля.
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