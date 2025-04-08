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Социальный фонд назвал условия для назначения страховой пенсии
Социальный фонд назвал условия для назначения страховой пенсии - 08.04.2025, ПРАЙМ
Социальный фонд назвал условия для назначения страховой пенсии
Для назначения страховой пенсии в 2025 году требуется одновременное соблюдение нескольких условий. Это следует из данных Социального фонда, которые есть в... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T13:56+0300
2025-04-08T13:56+0300
2025-04-08T14:10+0300
экономика
социальный фонд
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Для назначения страховой пенсии в 2025 году требуется одновременное соблюдение нескольких условий. Это следует из данных Социального фонда, которые есть в распоряжении агентства РИА Новости.Речь идет о следующих условиях:В 2025 году пенсионный возраст у мужчин — 64 года и старше, у женщин — 59 лет и старше.Индивидуальный пенсионный коэффициент стоит 145,69 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — 8 907,70 рубля.
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социальный фонд
Экономика, Социальный фонд
Социальный фонд назвал условия для назначения страховой пенсии
Соцфонд назвал три условия для назначения страховой пенсии в 2025 году
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Для назначения страховой пенсии в 2025 году требуется одновременное соблюдение нескольких условий. Это следует из данных Социального фонда, которые есть в распоряжении агентства РИА Новости.
Речь идет о следующих условиях:
- достижение установленного возраста для выхода на пенсию;
- наличие не менее 15 лет страхового стажа;
- наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов.
В 2025 году пенсионный возраст у мужчин — 64 года и старше, у женщин — 59 лет и старше.
Индивидуальный пенсионный коэффициент стоит 145,69 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — 8 907,70 рубля.
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