https://1prime.ru/20250408/pension-856473524.html

Социальный фонд назвал условия для назначения страховой пенсии

Социальный фонд назвал условия для назначения страховой пенсии - 08.04.2025, ПРАЙМ

Социальный фонд назвал условия для назначения страховой пенсии

Для назначения страховой пенсии в 2025 году требуется одновременное соблюдение нескольких условий. Это следует из данных Социального фонда, которые есть в... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T13:56+0300

2025-04-08T13:56+0300

2025-04-08T14:10+0300

экономика

социальный фонд

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Для назначения страховой пенсии в 2025 году требуется одновременное соблюдение нескольких условий. Это следует из данных Социального фонда, которые есть в распоряжении агентства РИА Новости.Речь идет о следующих условиях:В 2025 году пенсионный возраст у мужчин — 64 года и старше, у женщин — 59 лет и старше.Индивидуальный пенсионный коэффициент стоит 145,69 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — 8 907,70 рубля.

https://1prime.ru/20250322/pensiya-856014307.html

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социальный фонд