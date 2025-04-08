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Бюджет Пентагона впервые составит триллион долларов - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Бюджет Пентагона впервые составит триллион долларов
Бюджет Пентагона впервые составит триллион долларов - 08.04.2025, ПРАЙМ
Бюджет Пентагона впервые составит триллион долларов
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что предстоящий бюджет на нужды минобороны США впервые составит триллион долларов. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T09:15+0300
2025-04-08T09:15+0300
финансы
сша
пит хегсет
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что предстоящий бюджет на нужды минобороны США впервые составит триллион долларов. "Скоро: первый бюджет министерства обороны США в триллион долларов. Президент США Дональд Трамп восстанавливает наши вооруженные силы - и быстро", - написал Хегсет в социальной сети X, ответив, что ведомство намерено тратить каждый доллар налогоплательщиков с умом - "на поражающую способность и готовность". Таким образом Хегсет отреагировал на слова Трампа в ходе встречи с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Американский лидер заявил о "фактически одобренном" бюджете "в пределах" триллиона долларов. Он также отметил, что это будет "самый большой" бюджет, который мы когда-либо принимали для военных. При этом Трамп не уточнил, предназначена ли данная сумма исключительно для Пентагона или для общего бюджета национальной обороны, который включает другие агентства.
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финансы, сша, пит хегсет
Финансы, США, Пит Хегсет
09:15 08.04.2025
 
Бюджет Пентагона впервые составит триллион долларов

Хегсет: предстоящий бюджет Пентагона впервые составит триллион долларов

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что предстоящий бюджет на нужды минобороны США впервые составит триллион долларов.
"Скоро: первый бюджет министерства обороны США в триллион долларов. Президент США Дональд Трамп восстанавливает наши вооруженные силы - и быстро", - написал Хегсет в социальной сети X, ответив, что ведомство намерено тратить каждый доллар налогоплательщиков с умом - "на поражающую способность и готовность".
Таким образом Хегсет отреагировал на слова Трампа в ходе встречи с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Американский лидер заявил о "фактически одобренном" бюджете "в пределах" триллиона долларов. Он также отметил, что это будет "самый большой" бюджет, который мы когда-либо принимали для военных.
При этом Трамп не уточнил, предназначена ли данная сумма исключительно для Пентагона или для общего бюджета национальной обороны, который включает другие агентства.
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
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ФинансыСШАПит Хегсет
 
 
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