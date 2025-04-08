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Раскрыто, как как новый ультиматум ЕС может сорвать переговоры по Украине - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Раскрыто, как как новый ультиматум ЕС может сорвать переговоры по Украине
Раскрыто, как как новый ультиматум ЕС может сорвать переговоры по Украине - 08.04.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, как как новый ультиматум ЕС может сорвать переговоры по Украине
Раскол между Соединенными Штатами и ЕС относительно частичного допуска Москвы к SWIFT может нарушить переговоры по Украине, предупреждает издание Responsible... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T11:18+0300
2025-04-08T11:18+0300
политика
россия
сша
переговоры
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Раскол между Соединенными Штатами и ЕС относительно частичного допуска Москвы к SWIFT может нарушить переговоры по Украине, предупреждает издание Responsible Statecraft."Мирные переговоры при посредничестве США в Саудовской Аравии в конце прошлого месяца приблизили Россию и Украину к возобновлению Черноморского зернового соглашения 2022 года и прекращению огня на море. Однако на пути даже этого скромного успеха стали Европа и Украина, наотрез отказавшиеся даже от незначительных уступок Москве", — сказано в тексте материала.Авторы статьи отметили, что, несмотря на усилия США открыть дверь для России, ЕС становится все более упрямым. Европейские лидеры и глава киевского режима Владимир Зеленский призывают к сохранению санкций против Москвы. Дональду Трампу придется отдельно договариваться с европейскими коллегами, чтобы их переубедить, заключили в издании.По итогам встречи экспертных групп России и США сообщалось, что соглашение о Черноморской инициативе о безопасности судоходства в Черном море вступит в силу после выполнения ряда условий, включая снятие санкций с Россельхозбанка и его подключение к SWIFT.
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россия, сша, переговоры
Политика, РОССИЯ, США, переговоры
11:18 08.04.2025
 
Раскрыто, как как новый ультиматум ЕС может сорвать переговоры по Украине

RS: раскол между США и ЕС из-за SWIFT может сорвать переговоры по Украине

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Раскол между Соединенными Штатами и ЕС относительно частичного допуска Москвы к SWIFT может нарушить переговоры по Украине, предупреждает издание Responsible Statecraft.
"Мирные переговоры при посредничестве США в Саудовской Аравии в конце прошлого месяца приблизили Россию и Украину к возобновлению Черноморского зернового соглашения 2022 года и прекращению огня на море. Однако на пути даже этого скромного успеха стали Европа и Украина, наотрез отказавшиеся даже от незначительных уступок Москве", — сказано в тексте материала.
Авторы статьи отметили, что, несмотря на усилия США открыть дверь для России, ЕС становится все более упрямым. Европейские лидеры и глава киевского режима Владимир Зеленский призывают к сохранению санкций против Москвы. Дональду Трампу придется отдельно договариваться с европейскими коллегами, чтобы их переубедить, заключили в издании.
По итогам встречи экспертных групп России и США сообщалось, что соглашение о Черноморской инициативе о безопасности судоходства в Черном море вступит в силу после выполнения ряда условий, включая снятие санкций с Россельхозбанка и его подключение к SWIFT.
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ПолитикаРОССИЯСШАпереговоры
 
 
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