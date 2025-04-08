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В Кремле рассказали о следующих российско-американских контактах - 08.04.2025, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали о следующих российско-американских контактах
В Кремле рассказали о следующих российско-американских контактах - 08.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о следующих российско-американских контактах
Следующие российско-американские контакты пройдут по линии министерства иностранных дел России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T12:44+0300
2025-04-08T12:44+0300
политика
россия
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Следующие российско-американские контакты пройдут по линии министерства иностранных дел России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это будет с участием с нашей стороны - это будет по линии министерства иностранных дел, и, соответственно, ждите информацию от них, от наших коллег из МИДа", - ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос журналиста, известно ли, на каком уровне будут проходить переговоры 10 апреля в Стамбуле и кто будет представлять российскую сторону.Песков также подчеркнул, что Россия и США прикладывают изрядные усилия, чтобы выйти на нормализацию отношений.Он также заметил, что начало переговоров по вопросам контроля над вооружениями между Москвой и Вашингтоном пока сложно представить, нужен определенный уровень доверия
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россия, дмитрий песков, сша
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, США
12:44 08.04.2025
 
В Кремле рассказали о следующих российско-американских контактах

Песков: следующие российско-американские контакты пройдут по линии МИД России

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Следующие российско-американские контакты пройдут по линии министерства иностранных дел России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это будет с участием с нашей стороны - это будет по линии министерства иностранных дел, и, соответственно, ждите информацию от них, от наших коллег из МИДа", - ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос журналиста, известно ли, на каком уровне будут проходить переговоры 10 апреля в Стамбуле и кто будет представлять российскую сторону.
Песков также подчеркнул, что Россия и США прикладывают изрядные усилия, чтобы выйти на нормализацию отношений.
Он также заметил, что начало переговоров по вопросам контроля над вооружениями между Москвой и Вашингтоном пока сложно представить, нужен определенный уровень доверия
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ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковСША
 
 
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