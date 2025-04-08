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Глава МИД Ирана объяснил, в чем состоит главная цель переговоров с США - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Ирана объяснил, в чем состоит главная цель переговоров с США
Глава МИД Ирана объяснил, в чем состоит главная цель переговоров с США - 08.04.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Ирана объяснил, в чем состоит главная цель переговоров с США
Главная цель Ирана в переговорном процессе с США является снятие с Тегерана экономических санкций, иранская ядерная программа носит исключительно мирный... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T14:23+0300
2025-04-08T14:23+0300
политика
иран
сша
переговоры
экспертное мнение
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ТЕГЕРАН, 8 апр – ПРАЙМ. Главная цель Ирана в переговорном процессе с США является снятие с Тегерана экономических санкций, иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Накануне вечером журналист газеты New York Times Фарназ Фассихи со ссылкой на представителей Тегерана ранее сообщила, что встречу делегаций США и Ирана планируется провести в Омане в субботу, ожидаются непрямые переговоры. Затем глава МИД Ирана подтвердил, что представители Ирана и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне. "Что касается тем переговоров, то естественно, что каждый может высказать свои предположения или пожелания… Мы стремимся обеспечить интересы иранского народа, и наша ядерная программа носит исключительно мирный и законный характер. Резолюция 2231 СБ ООН также подтвердила законность нашей программы… В обмен на укрепление доверия, естественно, санкции, несправедливо введенные против Ирана из-за ложных обвинений, должны быть отменены. Главная наша цель на переговорах – реализация прав иранского народа и снятие санкций с Ирана", - сказал Аракчи, его слова приводит иранское госагентство IRNA. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие. В начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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иран, сша, переговоры, экспертное мнение
Политика, ИРАН, США, переговоры, экспертное мнение
14:23 08.04.2025
 
Глава МИД Ирана объяснил, в чем состоит главная цель переговоров с США

Глава МИД Ирана: главная цель переговоров с США – снятие с Тегерана санкций

© AFP / Atta KenareЗдание с антиамериканским лозунгом в Тегеране
Здание с антиамериканским лозунгом в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© AFP / Atta Kenare
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ТЕГЕРАН, 8 апр – ПРАЙМ. Главная цель Ирана в переговорном процессе с США является снятие с Тегерана экономических санкций, иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Накануне вечером журналист газеты New York Times Фарназ Фассихи со ссылкой на представителей Тегерана ранее сообщила, что встречу делегаций США и Ирана планируется провести в Омане в субботу, ожидаются непрямые переговоры. Затем глава МИД Ирана подтвердил, что представители Ирана и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне.
"Что касается тем переговоров, то естественно, что каждый может высказать свои предположения или пожелания… Мы стремимся обеспечить интересы иранского народа, и наша ядерная программа носит исключительно мирный и законный характер. Резолюция 2231 СБ ООН также подтвердила законность нашей программы… В обмен на укрепление доверия, естественно, санкции, несправедливо введенные против Ирана из-за ложных обвинений, должны быть отменены. Главная наша цель на переговорах – реализация прав иранского народа и снятие санкций с Ирана", - сказал Аракчи, его слова приводит иранское госагентство IRNA.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие.
НЕ БРАТЬ!!!! - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
Трамп сообщил о проведении прямых переговоров с Ираном
Вчера, 22:38
В начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
 
ПолитикаИРАНСШАпереговорыэкспертное мнение
 
 
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