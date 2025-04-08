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В МИД назвали место проведения второго раунда консультаций России и США

В МИД назвали место проведения второго раунда консультаций России и США - 08.04.2025, ПРАЙМ

В МИД назвали место проведения второго раунда консультаций России и США

Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе дипмиссий, состоится в ближайшие дни в Стамбуле. Об этом агентству РИА Новости заявили в... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T16:50+0300

2025-04-08T16:50+0300

2025-04-08T16:51+0300

политика

россия

сша

переговоры

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе дипмиссий, состоится в ближайшие дни в Стамбуле. Об этом агентству РИА Новости заявили в МИД России. "В ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран. Место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными. Консультации пройдут в Стамбуле", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.Согласно данным министерства, российскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Дарчиев (теперь уже как посол России в США, американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер (Sonata Coulter).Второй раунд будет продолжением предметной работы по нормализации функционирования дипломатических представительств двух стран.

https://1prime.ru/20250408/peregovory-856466874.html

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россия, сша, переговоры