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Раскрыты дата и место проведения нового раунда переговоров между РФ и США

Раскрыты дата и место проведения нового раунда переговоров между РФ и США - 08.04.2025, ПРАЙМ

Раскрыты дата и место проведения нового раунда переговоров между РФ и США

Новый раунд переговоров между делегациями РФ и США запланирован на 10 апреля в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T20:26+0300

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СТАМБУЛ, 8 апр - ПРАЙМ. Новый раунд переговоров между делегациями РФ и США запланирован на 10 апреля в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе диппредставительств, состоится в ближайшие дни в Стамбуле, сообщили ранее РИА Новости в МИД РФ. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Дарчиев, посол России в США, а американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер."Встреча запланирована на 10-е число", - сообщил источник.В МИД России отмечали, что на встрече будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов обеих стран.

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