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Раскрыты дата и место проведения нового раунда переговоров между РФ и США - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Раскрыты дата и место проведения нового раунда переговоров между РФ и США
Раскрыты дата и место проведения нового раунда переговоров между РФ и США - 08.04.2025, ПРАЙМ
Раскрыты дата и место проведения нового раунда переговоров между РФ и США
Новый раунд переговоров между делегациями РФ и США запланирован на 10 апреля в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T20:26+0300
2025-04-08T20:26+0300
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сша
переговоры
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СТАМБУЛ, 8 апр - ПРАЙМ. Новый раунд переговоров между делегациями РФ и США запланирован на 10 апреля в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе диппредставительств, состоится в ближайшие дни в Стамбуле, сообщили ранее РИА Новости в МИД РФ. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Дарчиев, посол России в США, а американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер."Встреча запланирована на 10-е число", - сообщил источник.В МИД России отмечали, что на встрече будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов обеих стран.
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россия, сша, переговоры
Политика, РОССИЯ, США, переговоры
20:26 08.04.2025
 
Раскрыты дата и место проведения нового раунда переговоров между РФ и США

РИА Новости: новый раунд переговоров РФ и США намечен на 10 апреля в Стамбуле

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СТАМБУЛ, 8 апр - ПРАЙМ. Новый раунд переговоров между делегациями РФ и США запланирован на 10 апреля в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе диппредставительств, состоится в ближайшие дни в Стамбуле, сообщили ранее РИА Новости в МИД РФ. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Дарчиев, посол России в США, а американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.
"Встреча запланирована на 10-е число", - сообщил источник.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
В МИД назвали место проведения второго раунда консультаций России и США
16:50
В МИД России отмечали, что на встрече будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов обеих стран.
 
ПолитикаРОССИЯСШАпереговоры
 
 
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