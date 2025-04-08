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В Белом доме отметили, что предстоящие переговоры с Ираном будут прямыми

В Белом доме отметили, что предстоящие переговоры с Ираном будут прямыми - 08.04.2025, ПРАЙМ

В Белом доме отметили, что предстоящие переговоры с Ираном будут прямыми

Переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T20:49+0300

2025-04-08T20:49+0300

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ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. Переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт."Это будут прямые переговоры, я не буду забегать вперед президента относительно деталей", - сказала Левитт на брифинге.Накануне президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне".

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сша, иран, белый дом