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В Белом доме отметили, что предстоящие переговоры с Ираном будут прямыми
В Белом доме отметили, что предстоящие переговоры с Ираном будут прямыми - 08.04.2025, ПРАЙМ
В Белом доме отметили, что предстоящие переговоры с Ираном будут прямыми
Переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T20:49+0300
2025-04-08T20:49+0300
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ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. Переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт."Это будут прямые переговоры, я не буду забегать вперед президента относительно деталей", - сказала Левитт на брифинге.Накануне президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне".
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Политика, США, ИРАН, Белый дом
В Белом доме отметили, что предстоящие переговоры с Ираном будут прямыми
Белый дом: намеченные на субботу переговоры делегаций США и Ирана будут прямыми
ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. Переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Это будут прямые переговоры, я не буду забегать вперед президента относительно деталей", - сказала Левитт на брифинге.
В Минэнерго США сообщили, что ждет Иран, если он не пойдет на сделку
Накануне президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне".