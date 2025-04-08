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Госдеп раскрыл темы предстоящих переговоров России и США в Стамбуле
Госдеп раскрыл темы предстоящих переговоров России и США в Стамбуле - 08.04.2025, ПРАЙМ
Госдеп раскрыл темы предстоящих переговоров России и США в Стамбуле
Делегации РФ и США 10 апреля в Стамбуле обсудят только работу посольств, урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности рассматриваться не будут,... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T21:30+0300
2025-04-08T21:30+0300
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ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. Делегации РФ и США 10 апреля в Стамбуле обсудят только работу посольств, урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности рассматриваться не будут, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, подчеркнув, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном будет возможна только после разрешения украинского кризиса."Десятого апреля делегации США и РФ встретятся во второй раз в Стамбуле, чтобы попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы дипмиссий. На повестке не будет политических вопросов или вопросов безопасности, Украина абсолютно не на повестке. Переговоры сфокусированы исключительно на работе посольств, а не на нормализации двусторонних отношений в целом, которая может случиться, как мы отмечали, только тогда, когда будет мир между Россией и Украиной", - сказала Брюс на брифинге.
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госдеп, россия, сша, переговоры, стамбул
Политика, Госдеп, РОССИЯ, США, переговоры, Стамбул
Госдеп раскрыл темы предстоящих переговоров России и США в Стамбуле
Госдеп: на предстоящих переговорах РФ и США обсудят только работу посольств
ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. Делегации РФ и США 10 апреля в Стамбуле обсудят только работу посольств, урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности рассматриваться не будут, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, подчеркнув, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном будет возможна только после разрешения украинского кризиса.
"Десятого апреля делегации США и РФ встретятся во второй раз в Стамбуле, чтобы попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы дипмиссий. На повестке не будет политических вопросов или вопросов безопасности, Украина абсолютно не на повестке. Переговоры сфокусированы исключительно на работе посольств, а не на нормализации двусторонних отношений в целом, которая может случиться, как мы отмечали, только тогда, когда будет мир между Россией и Украиной", - сказала Брюс на брифинге.
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