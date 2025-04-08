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"Из киевских джунглей". В ЕС сделали заявление о позициях Путина и Трампа
"Из киевских джунглей". В ЕС сделали заявление о позициях Путина и Трампа - 08.04.2025, ПРАЙМ
"Из киевских джунглей". В ЕС сделали заявление о позициях Путина и Трампа
Российский лидер Владимир Путин может гарантировать выполнение всех договоренностей, достигнутых с президентом США Трампом, на что никто не способен в Киеве... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T22:59+0300
2025-04-08T22:59+0300
2025-04-08T23:00+0300
политика
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин может гарантировать выполнение всех договоренностей, достигнутых с президентом США Трампом, на что никто не способен в Киеве. Такое мнение в статье, опубликованной в чешском левом интернет-издании Časopis argument, высказал политический обозреватель Петр Друлак."Если Трамп с Путиным о чем-то договорятся, это будет договор между равными, выполнение которого Путин может гарантировать", - утверждает автор статьи. При этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский "или кто-то другой из киевских джунглей" что--либо подобное гарантировать хозяину Белого дома не способны."В Киеве могут пообещать что угодно, что Вашингтон им прикажет", — добавляет Друлак.Вместе с тем он отметил, что американский президент сводит конфликт на Украине к вопросу расходов и доходов соединенных Штатов.Как сообщали СМИ, новый раунд российско-американских переговоров намечен на 10 апреля в Стамбуле.
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владимир путин, дональд трамп, переговоры, мнение
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, переговоры, мнение
"Из киевских джунглей". В ЕС сделали заявление о позициях Путина и Трампа
CA: Путин и Трамп могут вести переговоры, а Киев ничего гарантировать не может
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ.
Российский лидер Владимир Путин может гарантировать выполнение всех договоренностей, достигнутых с президентом США Трампом, на что никто не способен в Киеве. Такое мнение в статье, опубликованной в чешском левом интернет-издании Časopis argument
, высказал политический обозреватель Петр Друлак.
"Если Трамп с Путиным о чем-то договорятся, это будет договор между равными, выполнение которого Путин может гарантировать", - утверждает автор статьи.
При этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский "или кто-то другой из киевских джунглей" что--либо подобное гарантировать хозяину Белого дома не способны.
"В Киеве могут пообещать что угодно, что Вашингтон им прикажет", — добавляет Друлак.
Госдеп раскрыл темы предстоящих переговоров России и США в Стамбуле
Вместе с тем он отметил, что американский президент сводит конфликт на Украине к вопросу расходов и доходов соединенных Штатов.
Как сообщали СМИ, новый раунд российско-американских переговоров намечен на 10 апреля в Стамбуле.