https://1prime.ru/20250408/perepiska-856491319.html
В Австрии планируют разрешить спецслужбам читать переписку в мессенджерах
В Австрии планируют разрешить спецслужбам читать переписку в мессенджерах - 08.04.2025, ПРАЙМ
В Австрии планируют разрешить спецслужбам читать переписку в мессенджерах
Австрийские власти готовят закон, который разрешит полиции и спецслужбам читать переписку в мессенджерах у подозреваемых в терроризме, но только с разрешения... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T22:28+0300
2025-04-08T22:28+0300
2025-04-08T22:30+0300
политика
законопроект
полиция
спецслужбы
переписка
мессенджеры
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ВЕНА, 8 апр - ПРАЙМ. Австрийские власти готовят закон, который разрешит полиции и спецслужбам читать переписку в мессенджерах у подозреваемых в терроризме, но только с разрешения суда и под контролем, говорится в релизе ведомства канцлера республики. Уточняется, что глава МИД республики Герхард Карнер и госсекретарь Йорг Ляйхтфрид представили во вторник ключевые положения законопроекта, касающегося наблюдения за потенциально опасными лицами. Расширение возможностей в этой сфере было согласовано в коалиционном соглашении между правительственными партиями. "Из-за геополитических напряжённостей ситуация с угрозами в Австрии, как и во многих других странах Европы, резко ухудшилась. При этом экстремисты и террористы перешли на использование мессенджеров. Обычные звонки и смс почти не используются, а полиция до сих пор не могла отслеживать сообщения в мессенджерах - и, по сути, действовала "вслепую". Чтобы эффективно бороться с угрозами, правоохранительным органам нужны современные инструменты", - говорится в сообщении. Уточняется, что доступ к мессенджерам и возможность читать сообщения будет разрешён только в случаях, указывающих на террористическую деятельность или угрозу для конституционного строя, например, при подозрениях на подготовку терактов или создание террористических групп. "Меры будут применяться только тогда, когда уже известно… что подозреваемые используют мессенджеры. Каждый случай должен быть одобрен судом и контролироваться специальным уполномоченным по правовой защите. Разрешение будет выдаваться на срок до трёх месяцев", - пояснили в ведомстве. При этом, если за один год таких случаев будет больше 35, то необходимо будет в этой связи отчитаться перед парламентским подкомитетом. Уточняется, что срок общественного обсуждения этого законопроекта восемь недель, а голосование в парламенте ожидается до летнего перерыва.
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законопроект, полиция, спецслужбы, переписка, мессенджеры
Политика, законопроект, полиция, спецслужбы, переписка, мессенджеры
В Австрии планируют разрешить спецслужбам читать переписку в мессенджерах
Австрия готовит закон, позволяющий спецслужбам читать переписку в мессенджерах
ВЕНА, 8 апр - ПРАЙМ. Австрийские власти готовят закон, который разрешит полиции и спецслужбам читать переписку в мессенджерах у подозреваемых в терроризме, но только с разрешения суда и под контролем, говорится в релизе ведомства канцлера республики.
Уточняется, что глава МИД республики Герхард Карнер и госсекретарь Йорг Ляйхтфрид представили во вторник ключевые положения законопроекта, касающегося наблюдения за потенциально опасными лицами. Расширение возможностей в этой сфере было согласовано в коалиционном соглашении между правительственными партиями.
"Из-за геополитических напряжённостей ситуация с угрозами в Австрии, как и во многих других странах Европы, резко ухудшилась. При этом экстремисты и террористы перешли на использование мессенджеров. Обычные звонки и смс почти не используются, а полиция до сих пор не могла отслеживать сообщения в мессенджерах - и, по сути, действовала "вслепую". Чтобы эффективно бороться с угрозами, правоохранительным органам нужны современные инструменты", - говорится в сообщении.
Уточняется, что доступ к мессенджерам и возможность читать сообщения будет разрешён только в случаях, указывающих на террористическую деятельность или угрозу для конституционного строя, например, при подозрениях на подготовку терактов или создание террористических групп.
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"Меры будут применяться только тогда, когда уже известно… что подозреваемые используют мессенджеры. Каждый случай должен быть одобрен судом и контролироваться специальным уполномоченным по правовой защите. Разрешение будет выдаваться на срок до трёх месяцев", - пояснили в ведомстве.
При этом, если за один год таких случаев будет больше 35, то необходимо будет в этой связи отчитаться перед парламентским подкомитетом.
Уточняется, что срок общественного обсуждения этого законопроекта восемь недель, а голосование в парламенте ожидается до летнего перерыва.