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В Кремле опровергли контакты России и Японии по мирному договору - 08.04.2025, ПРАЙМ
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В Кремле опровергли контакты России и Японии по мирному договору
В Кремле опровергли контакты России и Японии по мирному договору - 08.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле опровергли контакты России и Японии по мирному договору
Контакты Москвы и Токио по заключению мирного договора на данный момент отсутствуют. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T12:39+0300
2025-04-08T12:40+0300
политика
россия
япония
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Контакты Москвы и Токио по заключению мирного договора на данный момент отсутствуют. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Нет, сейчас никаких контактов с японскими властями нет. Вы знаете, что Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране", - отметил пресс-секретарь главы государства в расках беседы с журналистами.Песков отметил, что российская сторона основывает свою позицию на реальной ситуации. Кроме того, говорить о переговорах по миру с Японией, пока Токио придерживается враждебного антироссийского курса, не приходится, резюмировал он.
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россия, япония, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, Дмитрий Песков
12:39 08.04.2025 (обновлено: 12:40 08.04.2025)
 
В Кремле опровергли контакты России и Японии по мирному договору

Песков: контактов у России с Японией по мирному договору сейчас нет

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Контакты Москвы и Токио по заключению мирного договора на данный момент отсутствуют. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, сейчас никаких контактов с японскими властями нет. Вы знаете, что Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране", - отметил пресс-секретарь главы государства в расках беседы с журналистами.
Песков отметил, что российская сторона основывает свою позицию на реальной ситуации. Кроме того, говорить о переговорах по миру с Японией, пока Токио придерживается враждебного антироссийского курса, не приходится, резюмировал он.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
Глава МИД Японии заявил о намерении продлить санкции против России
5 марта, 08:42
 
ПолитикаРОССИЯЯПОНИЯДмитрий Песков
 
 
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