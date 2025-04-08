https://1prime.ru/20250408/peskov-856470046.html

В Кремле опровергли контакты России и Японии по мирному договору

В Кремле опровергли контакты России и Японии по мирному договору - 08.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле опровергли контакты России и Японии по мирному договору

Контакты Москвы и Токио по заключению мирного договора на данный момент отсутствуют. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T12:39+0300

2025-04-08T12:39+0300

2025-04-08T12:40+0300

политика

россия

япония

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/83895/02/838950295_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e2bd256f8fe6a2a87f6886b2b811b06.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Контакты Москвы и Токио по заключению мирного договора на данный момент отсутствуют. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Нет, сейчас никаких контактов с японскими властями нет. Вы знаете, что Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране", - отметил пресс-секретарь главы государства в расках беседы с журналистами.Песков отметил, что российская сторона основывает свою позицию на реальной ситуации. Кроме того, говорить о переговорах по миру с Японией, пока Токио придерживается враждебного антироссийского курса, не приходится, резюмировал он.

https://1prime.ru/20250305/sanktsii-855478268.html

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, япония, дмитрий песков