Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подростки в Москве могут устроиться на работу в индустрию развлечений - 08.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250408/podrostki-856457370.html
Подростки в Москве могут устроиться на работу в индустрию развлечений
Подростки в Москве могут устроиться на работу в индустрию развлечений - 08.04.2025, ПРАЙМ
Подростки в Москве могут устроиться на работу в индустрию развлечений
Подростки в Москве могут устроиться на работу в индустрию развлечений и сферу туризма, кроме того, можно стать самозанятыми и получать доход от хобби или... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T03:42+0300
2025-04-08T03:42+0300
бизнес
экономика
россия
москва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856457370.jpg?1744072978
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Подростки в Москве могут устроиться на работу в индустрию развлечений и сферу туризма, кроме того, можно стать самозанятыми и получать доход от хобби или фриланса, сообщила РИА Новости начальник отдела по работе с молодежью центра "Профессии будущего" Вероника Лукьянова. В понедельник президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий работодателям привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студотрядов. "Наибольшее количество вакансий для молодежи представлено в сферах услуг и туризма, гостинично-ресторанном бизнесе и индустрии развлечений. Чаще всего в качестве подработки подростки выбирают такие специальности, как курьер и промоутер. Ребят привлекают свободное планирование собственного графика и возможность выбора подходящих для работы локаций", - рассказала Лукьянова. Она отметила, что подростки в возрасте от 14 лет также могут попробовать себя в сфере альтернативной занятости: зарегистрировать самозанятость и начать получать официальный доход от хобби или фриланса. В качестве самозанятого молодые люди могут реализовать себя в креативных направлениях: фото- и видеосъемке, создании и разработке контента для блогов, копирайтинге. "Продолжительность рабочей недели для подростков до 16 лет, которые работают в учебное, а не каникулярное время, составляет 12 часов в неделю (2,5 часа в день), а для сотрудников 16-18 лет - 17,5 часов (4 часа в день). В каникулярное время сотрудники в возрасте до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю (4 часа в день в возрасте от 14 до 15 лет и 5 часов - от 15 до 16 лет), в возрасте от 16 до 18 лет - 35 часов в неделю (7 часов в день)", - пояснила Лукьянова. Специалист добавила, что также популярным вариантом для молодых специалистов является позиция аниматора. Начинающих специалистов ждут и в качестве менеджеров по продажам, немало предложений для подростков есть и на позицию бариста.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, владимир путин
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
03:42 08.04.2025
 
Подростки в Москве могут устроиться на работу в индустрию развлечений

Эксперт Лукьянова: подростки в Москве могут устроиться на работу в индустрию развлечений

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Подростки в Москве могут устроиться на работу в индустрию развлечений и сферу туризма, кроме того, можно стать самозанятыми и получать доход от хобби или фриланса, сообщила РИА Новости начальник отдела по работе с молодежью центра "Профессии будущего" Вероника Лукьянова.
В понедельник президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий работодателям привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студотрядов.
"Наибольшее количество вакансий для молодежи представлено в сферах услуг и туризма, гостинично-ресторанном бизнесе и индустрии развлечений. Чаще всего в качестве подработки подростки выбирают такие специальности, как курьер и промоутер. Ребят привлекают свободное планирование собственного графика и возможность выбора подходящих для работы локаций", - рассказала Лукьянова.
Она отметила, что подростки в возрасте от 14 лет также могут попробовать себя в сфере альтернативной занятости: зарегистрировать самозанятость и начать получать официальный доход от хобби или фриланса. В качестве самозанятого молодые люди могут реализовать себя в креативных направлениях: фото- и видеосъемке, создании и разработке контента для блогов, копирайтинге.
"Продолжительность рабочей недели для подростков до 16 лет, которые работают в учебное, а не каникулярное время, составляет 12 часов в неделю (2,5 часа в день), а для сотрудников 16-18 лет - 17,5 часов (4 часа в день). В каникулярное время сотрудники в возрасте до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю (4 часа в день в возрасте от 14 до 15 лет и 5 часов - от 15 до 16 лет), в возрасте от 16 до 18 лет - 35 часов в неделю (7 часов в день)", - пояснила Лукьянова.
Специалист добавила, что также популярным вариантом для молодых специалистов является позиция аниматора. Начинающих специалистов ждут и в качестве менеджеров по продажам, немало предложений для подростков есть и на позицию бариста.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала